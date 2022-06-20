貴人出門招風雨！陶大宇客串新片難逃「雨神」命運

藝人陶大宇日前客串電影。素有「雨神」之稱的他開工時繼續招風雨，影響拍攝進度，難得他依然保持冷靜，在現場大放笑彈。

由陳家樂、黃宗澤及張繼聰等主演的英皇電影《紮職3》目前正低調進行拍攝。前晚邀來陶大宇客串，台前幕後於屏山一所祠堂門外通宵拍攝，吸引大批村民圍觀，場面熱鬧。為拍攝是晚的「盆菜宴」場面，電影公司不惜功本聘用逾百臨時演員演出，更有醒獅隊「助興」。大宇則以一身「90年代Look」戲服現身，躋身大批黑衣人當中，依然相當顯眼，不少途人趁未埋位時紛邀他合照，他亦相當「順得人」，可謂來者不拒。

由於近日天氣不穩定，大宇是晚繼續「雨神上身」。當完成對稿正式進行拍攝時，突然傾盆大雨，所有演員爭相躲避，不過避雨只一陣卻又突然停雨，如是者來回多次，影響拍攝進度，令大家無奈苦笑。大宇則保持冷靜，等待期間不忘與身邊人聊天，兼放笑彈搞氣氣。

另外，有「白面古天樂」之稱的黎峻簽約英皇僅一年，目前已成為力捧對象，先後獲安排接拍電影《海關戰線》、《內幕》及《不一樣的天空》等。對於有機會與好戲之人包括謝霆鋒、張學友及任達華等合作，他自然珍惜機會。據悉，當得悉今次於《紮3》內有機會與偶像陶大宇合作，他更感興奮，開工前不停重溫「古惑仔系列」電影做準備，又向同公司其他藝人「取經」，相當勤力。