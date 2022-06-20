泰國女星Tangmo疑被抬屍畫面曝光　地板離奇出現3米血漬

泰國女星Tangmo意外墜河身亡案件再有新進展，近日有指她生前疑似遭放血，認為可能遭到謀殺，而法醫日前更指其血液中驗到含有一種名為「氯硝西泮Clonazepam」（即迷姦水）的藥物成分。

剛剛案件再有新發現，指她的大腿內側有26厘米傷口，更有一條影片流出，發現疑有2個男子抬屍體的畫面，讓事件愈來愈撲朔迷離。參與Tangmo命案調查的議員Tae在打撈屍體附近的一座倉庫內，發現2樓地板有一灘3米尺的血漬，立刻要求檢驗血漬，確認是否為Tangmo留下的，但離譜的是，鑑識組抵達前，倉庫的主人竟然偷偷擦掉血漬，事後解釋那條血漬是釣魚留下的，現時只能努力地尋找其他線索。

後來議員Tae在該倉庫附近的水閘門監控中，看到疑似有一男子抱着一名全身癱軟的女子，與另一名男子會合，旁邊的欄杆上更疑有一條懸掛的粗繩，一名男子不斷到1樓確認繩索是否有綁緊，疑搬屍的畫面看得令人膽顫心驚。

除此之外，議員Tae指出另一個監控畫面，拍到水閘門旁邊的河中，有一個黑色物體浮沉，後來有漁夫划船靠進，並在附近徘徊約25分鐘才離開，由於該黑色物體被指出有疑似游泳的動作，且未隨波逐流，甚至一度逆流，讓外界猜測是否就是Tangmo，不過該漁夫表示黑色物體只是木頭，但他為了看木頭而駐留25分鐘的詭異行為，備受外界質疑。