Leilani Gold　三國混血魅力

混血兒係咪特別索？咁就真係見仁見智，但無可否認喺美國四仔界中嘅人氣脫星，唔少都係混血兒，其中就有成人模特兒出身，及後成為脫界最強兼職脫星嘅Leilani Gold。

貨真價實

喺美國南卡羅萊納州出生嘅Leilani Gold，擁有美國黑人、以色列及印度三國嘅血統，散發出獨特嘅氣質。佢坦言喺成長嘅過程，令佢影響最大，由於居住嘅地區治安比較差，所以自細便鍾意聯群結黨返學同去玩，而玩樂嘅時間更係佔最大部分，亦因為咁需要更多錢花費，所以佢好早便萌生出嚟社會打工賺錢嘅念頭。

高中畢業後，佢喺一間成人俱樂部表演艷舞，憑住迷人嘅氣質及火辣身材，成為最具人氣嘅艷舞女郎。佢表示當時經常被客人調戲，而且笑佢打假波，不過佢唔單止冇嬲，仲會好友善咁同客人講自己係貨真價實，絕對係純天然巨乳咁話。後來佢離開脫衣舞界，憑住出色口才兼擅於表演，2011年投身成人網絡直播界，因此被脫星事務所嘅星探發掘，然後便展開成人模特兒嘅工作。

人氣強勁

Leilani Gold好快就喺成人模特兒界打響名堂，並先後為多個著名成人寫真網站拍攝全裸寫真，收入豐厚，佢笑稱終於感受到唔使為錢而煩惱嘅快樂。及後佢喺一個宴會上結識到天后級脫星Jayden Lee同Tasha Reign，三人相當投契，自此成為閨密，喺兩人介紹下，認識到著名四仔片廠Hustler嘅老闆，結果佢喺2014年下海演出處女作《Hustler's Natures Best Breasts》。打住純天然巨乳脫星登場嘅佢，不但深受四仔迷歡迎，更獲得Evil Angel、Elegant Angel、Wicked Pictures等著名四仔片廠嘅垂青，人氣一時無兩！

當中有唔少作品都係夥拍兩位閨密一齊演出，Leilani Gold稱若然唔係有呢兩位好姊妹，佢絕對冇諗過拍四仔，亦唔能夠得到今日嘅成績。不過隨住佢開設成人直播公司後，因冇時間兼顧拍四仔便開始大幅減產，由2017至今期僅演出5套作品，但憑住極佳銷量，成為美國脫界最強兼職脫星！

Profile

出生地：美國南卡羅萊納州

身高：168cm

三圍：34DD-27-35

被喻為最強兼職脫星，Leilani Gold嘅實力有幾勁？單憑佢喺2017年為片廠Manyvids主演嘅作品《Lelani Gold's Sweet Pussy Is Golden》，能夠喺各個頒獎禮上獲得「最佳脫星」、」最佳性愛演出」等多項提名，就知佢實力強勁，最強兼職脫星之名絕對當之無愧。如果大家想了解佢多啲，不妨Click入呢個網站睇睇喇！