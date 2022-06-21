【是日通勝】

農曆五月廿三

壬寅年 丙午月 乙巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：塞穴、裁衣、作灶

忌：出行、栽種、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：16、26、35、38

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：運勢低處未算低，但不要沮喪，希望在明天！

金牛座：別奢求運氣配合，關鍵時刻需要自己幫自己。

雙子座：整體運勢很不錯，沒有甚麼問題可以難到你。

巨蟹座：工作順利，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

獅子座：幸運指數排第一，財運最強，投資易有斬獲。

處女座：愛情運比較失色，戴藍水晶手鏈可提升魅力。

天秤座：事業運不太好，工作成果可能跟預期有出入。

天蠍座：飲食要保持均衡，暴飲暴食會危害身心健康。

人馬座：樂於助人可收獲好人緣，斤斤計較易犯眾憎。

山羊座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

水瓶座：凡事要向好的方面想，容易獲幸運之神眷顧。

雙魚座：好好保護靈魂之窗，長期玩手機會損害視力。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）豬 犯小人

鼠：春風滿面，已婚者的感情生活愈來愈好。

牛：多聆聽別人意見，事業發展易取得突破！

虎：缺乏自信心，謀事畏首畏尾，舉棋不定。

兔：財運上升，謹記多勞多得，勿錯失良機。

龍：事業運平穩，易獲貴人提攜，前程光明。

蛇：運勢一般，意外頻生，謀事要提高警惕。

馬：社交運強，即使跟陌生人也能聊得愉快。

羊：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

猴：對工作充滿熱情，不管做甚麼都易成功。

雞：笑口常開，你的正能量可贏得貴人青睞。

狗：抱持順其自然態度，事業上總有出頭天。

豬：是日沖煞，凡事多忍讓，提防小人發難。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

五讀書與六姓名學之排名

「萬般皆下品，唯有讀書高。」這是中國人根深柢固的思想，昔日一般平民百姓想改變貧窮的命運，必須靠讀書，只要金榜提名，生活環境就可以由地獄走上天堂。雖然科舉制度已不存在，但直到現在，通過讀書來改善生活的概念，還是深深刻入了每個中國人的心中。

讀書識字，在改變命運中排在風水陰德之後，風水是天地無形之力量，陰德是人為之無形力量，讀書就是人為的有形力量。在古時，人的力量有限，大自然廣闊無邊，世間事，有着偉大的力量，人力是不可能相比的，所以讀書跟着風水、陰德之後。

姓名的力量又不及讀書，因為姓名是代表自己，給別人的一個印記。名字的五行八卦及其意義，會給別人留下印象。這個印象深刻好壞與否，是其次，最重要的是名字有沒有令別人產生無名的共鳴。印象之好壞只是徘徊於交際關係，共鳴則是事業之機會所在。

古代有機會或有能力讀書的人不多，考到進士舉人的機會就更細，一般平民多是文盲，所以讀書考科舉改善命運，還是比姓名學之排位佳。時至今日，大學生、碩士、博士多的是，競爭太多，成功突圍太難，反而不及姓名的無名共鳴來得更有效果。也許排名應改為五姓名六讀書了，讀者們何感呢？