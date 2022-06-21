《聲夢傳奇2》升級大搞馬國版　譚俊彥坐鎮做評判

無綫節目《聲夢傳奇2》現時正熱播中，而今年無綫「升級」搞埋馬來西亞區《聲夢2》，更已精選當地參賽者，而之前表示會專程到馬來西亞撐場的視帝譚俊彥(Shaun)、周志康、上屆《聲夢》成員文凱婷、何晉樂（Rock）及擔任司儀的崔建邦已到達當地，據知Shaun除了會表演外，更會擔任評判，選出優秀的參賽者。

眾人因為久未出埠，故未出發先興奮，於香港機場已不停影相，之前揚言一到達當地就會「擦餐勁」的他們，早兩日到埗第一件事就是率先到當年著名食肆「食好西」，品嘗地道燒雞翼、胡椒蟹、串燒等等，更到阿羅街夜市拍攝，Shaun接受東網訪問時謂：「我哋到咗2日嘞！都做咗好多本地傳媒訪問，今次我除咗做評判之外，佢哋都想我彈結他唱歌，我就揀咗《Wonderful Tonight》，希望屆時可以同參賽者一齊感受舞台，發掘吓呢邊有咩有潛質嘅新人。」

而周志康謂：「咁耐未離開過香港，好耐未有放假感覺，呢度啲嘢真係好好味，呢兩日我哋都有喺夜市拍攝，又去電台做訪問，都幾充實。」現時當地已選出最後12強，稍後他們會進行準決賽，成功晉級的8位更會於決賽中爭奪冠、亞、季軍寶座，而網民亦會投選「最有魅力新星獎」、「The Voice靚聲王大獎」及「最佳才藝大獎」獎項。