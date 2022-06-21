Kanye West憶述年幼於中國生活：啲細路想捽甩我啲膚色！

美國樂壇天王Kanye West原來年幼時曾跟隨母親Donda移居到中國南京住過一年，任職教師的母親當年因參加美國政府推動資助的國際教育、文化和研究交流計畫「富百勵計劃」 （Fulbright Program）而在南京大學客席任教。當年10歲的Kanye跟隨她到內地，亦在當地一間學校讀書，是惟一一名外籍學生。

據他的母親指小小年紀的Kanye很快就適應內地的生活以及學懂普通話，不過由於年代久遠，Kanye已忘記怎樣講普通話。而曾與Donda在南京大學任教的天文學教授，其子亦即內地獨立搖滾樂隊「重塑雕像的權利」（Re-TROS）的成員華東曾表示與Kanye在內地做過小學同學。他大讚Kanye是和藹可親的小孩並好好學，在課堂上經常向老師發問問題。他說：「我記得我哋嗰時成日一齊玩，並建立了好好嘅友誼。好遺憾佢返美國之後我哋失去聯絡，但直至早幾年，我無意地讀了一篇有關佢講番自己年幼時喺南京嘅雜誌報道，我就得知原來呢位巨星就係我小時候嘅朋友仔。你知啦，有時候人生就係充滿奇蹟同驚喜！」

而Kanye亦曾經在電視清談節目上憶述自己當年在內地生活的情況，他說：「當時好多中國人從未見過黑人。佢哋會過嚟注視我，而啲小朋友會過嚟捽我塊面睇下會唔會捽走啲膚色。我當時學會用中文講：『行開！』。我喺嗰度讀書，不過最困難就係我唔係好識講中文。佢哋分我喺3年班，但其實嗰時我應該讀5年班。」