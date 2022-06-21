東方日報C1：肖戰話題量衝破千億　帶挈楊紫爬頭勝楊冪

現年30歲的內地小生肖戰紅至海外，最近更在內地短片平台的「明星話題播放量排行榜」中位居榜首，成為首位破千億大關的內地藝人，力壓「前輩」楊冪及趙麗穎兩大流量女王，並因劇集效應帶挈楊紫及王一博上榜。

去年內地演藝圈屢爆醜聞，包括吳亦凡涉強姦及鄭爽逃稅等，加上「飯圈」即粉絲頻生亂象，去年內地有關當局進行「清朗行動」作整治，不少平台為響應，即把明星排行榜單全部下架，藝人呼籲理智追星。雖然代表人氣指數的明星勢力榜不再，但近日有人根據內地最大短片平台的人氣熱話數據，統計整合「明星話題播放量排行榜」，藉此反映現時藝人的人氣高低。

曉明Baby離奇冇上榜

2019年憑內地劇《陳情令》成為頂流男神的肖戰，以1,170.8億次短片話題播放量居榜首，成為首位破千億大關的藝人。至於同樣憑《陳》劇爆紅的男星王一博以播放量899.4億次位居亞軍，第三名是741.3億次的易烊千璽，跟肖戰合演內地劇《餘生，請多指教》的女星楊紫，以播放量達735.4億次成「梗頸四」，更是女星之首。而第5位的趙麗穎播放量達696.3億次，楊冪跟趙麗穎相差3億，以693.7億次位居第6。至於迪麗熱巴以666.1億次排名第7。

不過有網民質疑女星Angelababy和黃曉明竟然榜上無名，他們今年1月宣布離婚震撼全城，對於該話題竟未能帶動上榜，感到意外。而黃曉明前日父親節上載兒子「小海綿」送上心意卡的短片，小海綿表示親自寫祝福語，但片尾出現疑似Baby的聲音：「好了，好了沒？」即被猜測是Baby教兒子拍片送祝福，亦代表和黃曉明關係和諧。

肖戰在內地聲勢如日中天，《陳》劇令他和王一博紅至泰國、韓國及日本等地。而今年3月開播、他和楊紫合演內地劇《餘生，請多指教》更令人氣再創高峰，播畢至今熱度持續不減，播放量超過42億，連帶其他主演劇集《王牌部隊》及《斗羅大陸》等，累計播放量逾100億。最誇張是他和內地女星任敏合演的古裝新劇《玉骨遙》尚未播出，《玉》劇官方指定播放的串流平台已錄得208萬人預約收看，預告片播放量更衝破4億，更有不少網民嫌只有40集太少。肖戰亦被指為帶貨能力最強男星，今年代言品牌至少30個，有指他為髮型用品品牌代言的消息發布1小時，即帶動逾1,000萬人民幣的銷售額。

「餘生CP」暑假對戰

向來有「男神收割機」之稱的楊紫是收視及播放量靈丹，主演的10部劇集總播放量逾1,200億，幾乎跟她合作的男星都被帶紅，包括李現及鄧倫等。而她跟肖戰合拍《餘》劇更是雙贏，劇中的甜寵情節除了成為熱話，更屢次瘋傳他們秘戀、已見家長甚至懷孕等，故直接帶動話題播放量。至於楊紫主演的古裝劇《沉香如屑》和肖戰的《玉》劇，有傳將同在暑假檔播映，形成「餘生CP」對戰，又掀起另一波話題。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：