無綫新劇《婚後事》傳爆20人染疫群組　羅子溢：我好耐冇開工！

香港近日疫情日日逾千宗，第6波迫在眉睫，有消息傳出無綫新劇《婚後事》劇組演員加幕後共約20人中招，當中包括主角陳自瑤和黎諾懿。其實無綫於第5波疫情下，多位藝人如周嘉洛、馮盈盈、胡定欣等相繼染疫，電視城已全面消毒，想不到不足3個月，再傳出《婚》劇爆出群組，幕後包括燈光組連環有人中招，就連黎諾懿和陳自瑤也難逃一劫，至今仍未知可有波及其餘10多名藝人及約30人的臨時演員，以及40多劇組人員。

不過《婚》劇監製林肯否認卻否認爆出染疫群組，並表示劇組的事交由公司處理，又強調拍攝工作沒有停頓，只是近日疫情反彈，難找地方取景，預計7月中煞科。而黎諾懿亦強調：「冇嘢呀！」又話劇組是否有人中招就要問番無綫。

而有份主演的羅子溢回覆東網說：「因為依家拍緊嘅唔係我嘅主景，成套劇有3對人，我已經好耐冇開工，所以相信自己冇事，等我再了解吓先！呢段時間因為冇我嘅戲份，所以都係在家休息，過幾日先開工，所以沒有聽聞過有關嘅消息。」而另一有份參與該劇的羅天宇則說：「我都唔知喎，呢排佢哋開主景，我都幾日冇開工，我冇事，好健康！」