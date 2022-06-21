夏至指南　宜護心養陽

六月開始踏入尾聲了，差不多日日都下雨，悶到呢！雨天中來到二十四節氣中的夏至，既是一年之中白晝最長的一天，亦是陽氣最旺之時。來到這個節氣，標誌着盛夏的到來，雖未到全年最熱的時候，但亦要多補充水分解暑。此外，中醫亦有「冬病夏治」一說，適合調理身體，養陽去寒。此時節前後，在飲食上自是多講究，讓小記為大一一解說吧！

【宜苦宜酸】

從中醫的角度，五行中夏屬火，火對應心臟，宜護心，且此時節陽氣變盛，更易引起心火旺盛、心煩氣躁，苦味的食物不但有助降燥祛濕，清熱解暑，更有降心火作用。此外，在五味中夏天對應的亦是苦，因此夏天可多吃苦味的食物如苦瓜、芥蘭、芫荽、芹菜、萵筍、絲瓜、蓮子等會非常適合時節。

除了以苦味食物養生外，夏天炎熱的高溫亦易令人食欲不振，可多吃味酸的食物，如番茄、山楂、檸檬、葡萄、奇異果等，藉以促進食欲、生津止渴。

【忌冷忌油】

夏天宜吃苦吃酸，但忌冷忌油，雖然冰冷的食物可幫助身體快速降溫，但多吃易傷脾胃，會引致肚痛或肚屙，而且身體一熱一冷亦會「傷身」；加上此時節是養陽氣的好時刻，進食冰冷食物或多或少會有損體內的陽氣，如想消暑，不妨以綠豆湯、菊花茶，又或水分多的水果「代勞」。

另外，高溫亦會令人的消化能力變弱，故飲食應以易消化、清淡為主，避免油膩之物，不要加重脾胃的負擔，造成消化不良。