瘋傳張碧晨代孕　好友晒生產照嘆生B都要證明：無奈至極！

內地歌手張碧晨於去年1月公開承認未婚生女，孩子的父親是華晨宇，雙方不婚承諾共同撫養孩子，震驚娛樂圈。事隔1年許，她日前突然被大批網民質疑「代孕」、慘遭咒罵，令她的好友兼華誼音樂副總經理直接Post出張碧晨生產照，以正視聽。

前日（19日）網上瘋傳張碧晨找代理孕母生B的消息，指出B女是於2019年2月出生，但張碧晨在2018年11月出席活動時，肚子卻還是平的，完全看不出懷孕7個月的迹象，諷刺說是「人類醫學奇迹」。

消息傳開後，華誼音樂副總經理作為張碧晨的好友，在社交網發文表示心痛，並晒出了2張相，一張是張碧晨露出孕肚、痛苦地躺在病床上；另一張則是生產完抱着女兒開心合照的照片，並留言大嘆：「從來沒有這麼荒唐地想過，有一天一位母親需要通過孕照來證明自己生育過，真是無奈至極。」

張碧晨的好友表示，自己從張碧晨懷孕到生產，一直都陪在身邊，更透露孩子是33週就誕下的早產兒：「以後孩子長大，我真心不希望她看到的世界是這個樣子的。」也強調不會縱容惡意：「我能做的有限，但我一定會盡力去做！」表示將為好友討回公道。