畢利谷巴自爆曾被名導演睇唔起　當時回應：Ｘ你啦！

荷里活男星畢利谷巴（Bradley Cooper）是現今一線男星，但原來曾幾何時他都試過被人「冷嘲熱諷」！

他日前接受一個網台節目訪問時就自爆曾經被某位著名導演嘲笑，他憑演員、導演、編劇以及監製身份先後獲過7項奧斯卡提名。而事件發生在他自編自導自演的《星夢情深》（A Star Is Born）的頒獎季派對活動，當時與他一起參加的還有一位獲過3項奧斯卡提名的女星。而這位導演竟然對住畢利說：「呢個係咩世界呀？你都可以攞7個提名，而佢（該女星）只得3項提名？我當時喺度諗：『兄弟，點解你可以咁仆X？』之後我就回應佢：『Ｘ你啦！』」。

除了被名導演睇唔起之外，畢利表示被另一名冇開名的頂級女星寸親！事件在他憑《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）首獲奧斯卡最佳男主角提名之後，他憶述當時的情況：「我睇過你嘅戲，你都值得『提名』嘅。」之後畢利即回應：「咩話？唔好意思，你講咩？」而這位女星再次強調「提名」這兩個字。過了10-20分鐘，畢利去洗手間的途中經過這位女星，她再次用口形說出「提名」這個字。畢利說：「記得我喺度諗：『呢個城市搞乜Ｘ嘢呀？』你可以想像到對人地講啲咁嘅說話嗎？你一定黐Ｘ咗先會咁做。」