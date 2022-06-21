特別學用手語溝通　秀智拍《安娜》換足150套衫

韓國「國民初戀」秀智主演的新劇《安娜》將於本月24日在影視平台上架，她今日（21日）與鄭恩彩、金準韓及朴藝瑛出席發布會。

《安》劇講述秀智飾演擁有反社會人格障礙的女主角裕美，原來只是平凡的打工妹，結果她由一些微細的謊言開始，最終靠說謊偷走鄭恩彩的富千金生活，以安娜的身份與男星金準韓扮演夫妻，兩人之間沒有愛情，只為了各自的目的而結婚。

問到決定接拍《安》的原因，秀智說：「劇本真的非常有趣，看劇本的時候我的心情很微妙，裕美很可憐，我亦對她的遭遇很有共鳴，雖然她沒有長處，但我很想支持她，希望她的謊言不會被拆穿，我很有野心想要演這個角色，作為演員，這是非常值得挑戰、很有魅力的角色。」秀智又指因為在劇中要以手語跟母親溝通，所以特別學習手語：「其實好難，但也很有趣，現在已經想不起來了，全部忘記了，但這是很有意義的學習。」

秀智又預告她在劇中會以多個造型示人，換了近150套衫：「由高中校服到便利店職員制服，還有變成安娜之後穿的衣服也變得很華麗，這也是看點之一。」問到以安娜的身份生活有何感想，她說：「真的很辛苦，她被極度的不安感纏擾，我是無法承受這樣的感覺，覺得很生活得太辛苦了，為甚麼要承受這種痛苦呢？」當主持問她：「那你覺得以秀智的身份生活怎麼樣？」她便笑說：「我覺得很好，非常好。」