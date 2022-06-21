星星講醫D︱Kylie C.解決失眠問題　用呢招就搞掂

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》繼續有第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘夥拍36E「學霸咪神」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人分別從中醫及心理學角度探討不同的都市病。

在新一集中大談不少人都試過的失眠問題，包括多夢、經常發噩夢、入睡困難、容易驚醒等均可納入失眠範疇，作為行為治療師的Kylie有幾個建議給大家參考：「將平時生活同睡房分開，例如用電話覆Email或者打遊戲機就盡量喺廳度做，當你覺得攰先入房瞓，否則你經常喺床上面玩電話，你會唔知幾時先瞓。如果喺床上超過20分鐘都瞓唔着，就應該離開間房，去做一啲紓緩身心嘅運動，例如基本瑜伽動作或者冥想，亦可以聽啲舒服嘅音樂。」

至於在中醫方面，除了針灸及推拿之外，現時從事中醫的蔡梓銘，也推介一個簡單的穴位按摩方法作為自救，他表示：「中醫覺得失眠，例如瞓唔到、發噩夢又或者經常醒都會定性為虛火偏多，尤其係諗得嘢多嘅人，有個方法好適合，我哋要搵合谷穴呢個穴位出嚟，合谷穴就喺食指同埋拇指之間，呢度有一個V位，形狀好似一個山谷咁，我哋嘅目標就係將呢啲所謂虛火從身體上推落去，所以我哋推嘅時候，唔單止係咁撳住呢個位置，仲要從合谷穴往下推，如果你失眠或者發噩夢，可以每晚臨瞓前做5至10分鐘，做到有睡意就上床瞓覺，如果係普通保健或者間斷性失眠，每日都3至5分鐘都足夠。」他稱失眠一般是身體最外層的地方有太多火，在中醫角度上左主外，右主內，故會按左手的穴位。