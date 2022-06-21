楊冪抗拒「分享症」　奉行「死宅」減少社交

內地女星楊冪貴為一線女星，又是娛樂公司老闆，日夜顛倒式工作，拍劇拍廣告，就連不同類型的真人騷都參與，最近她接受內地雜誌訪問，說一直以玩的心態對待各式的工作：「每一個新的階段，都會想去嘗試一些新的好玩的東西，雖然很多工作都是做了之後才能發現它的意義，但新鮮感很重要。」

曾揚言如有假期會做宅女，在街上閒逛看百態來放空減壓的她，自嘲已升呢至「死宅」的地步，即是宅到無可救藥：「最近確實多了休息時間，我就死宅吧！這幾年給自己的要求，是盡量減少無意義社交，也不會拿出很多時間去各種地方玩。當然這次錄《花兒與少年‧露營季》還是讓我接觸不錯的概念，它說從自己這個圓心出發，141公里的半徑之內可找到身邊的美好風景。所以我覺得，如果你是個想旅遊的朋友，就出去吧，一定能看到好風景的。」

在「手機食先」的年代，楊冪不認為要拍下氛圍感十足的照片在網上「開心share」才算完美：「可能我不是一個特別浪漫的人吧！我不是一個能對着風景就有多high的人，當我看到一些風景，確實也覺得很好看，但僅此而已。」她在乎的是人與人之間的相處，放下手機，細味珍惜，不浪漫不是罪名。