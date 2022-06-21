食叉燒都可以好多花款

趕唔切買餸，又或想為屋企加料，大家首先想到的就是叉燒，通常大家討論應食肥叉定瘦叉，選用本地豬還是外國豬肉好味啲，近年就連叉燒的部位都好講究，而且還可以做出多款菜式，以後食叉燒，唔止配白飯咁簡單。

堂食外帶皆宜

到燒臘店即叫即切叉燒，放入外賣盒帶回家，通常都是即日享用。近日中環高級中菜廳唐人館推出叉燒到家系列，傳統港式風味叉燒選用本地農場黑毛豬的半肥瘦脢頭肉製作，有濃邊又有肉汁，另一款選用日本北海道白樺豚打造的新派風味，質感輕糯鬆化，2款叉燒會經真空處理，配禮盒包裝，就算送禮都無問題。另外，餐廳亦設堂食系列，打造多款升級叉燒菜式，包括有私房辣菜脯叉燒煎蛋角、鮮韭黃燶邊叉燒炒蛋、叉燒煎蛋飯、港式大排檔叉燒小炒皇、自家製XO醬叉燒炒手工陳村粉和叉燒菠蘿鮑等美食，讓客人感受到叉燒新味。

靚叉部位

揀叉燒，很多人愛吃半肥瘦又或特別選揀瘦叉，北角新派燒味店Chop Chop 食神叉燒近日迎來曾於著名燒味店工作的新任燒味部主廚榮師傅，推出多款燒味。叉燒方面，有選用本地豬脢上肉製作的「第一刀」叉燒，肉質軟腍而有咬口，帶脂香而不膩，每日限量供應。豬肋骨上邊一層脂肪製作的一片天，又叫肥叉，7分肥3分瘦，燒烤至表面焦糖化，入口即溶，另外有叉腩、燒排骨和燒乳豬等選擇。餐廳特地推出限定葡萄酒，適合配一片天和燒排骨。同時間，店內亦推出一系列海鮮小炒菜式，炮製出豉汁花甲王、豉椒吊桶、黃金蝦和胡椒炒辣蟹等美食，選擇就更多。