Hillary睡前要諗住洪卓立發甜夢　爆男友識行外父政策加分

歌手洪卓立被東網率先踢爆與「ViuTV 女神」劉沛蘅（Hillary）同居，二人隨即宣布戀情，兩口子之後不停在社交網放閃，羨煞旁人。Hillary昨日（20日）又在社交網Post與洪卓立的照片，並留言：「臨睡前翻看一下相簿，希望今晚發個甜夢。」相中Hillary與Ken在生日當日在酒店Staycation慶祝，Hillary更公開絕密睡衣Look，Ken從後攬攬，非常恩愛，另一張相見Hillary身穿睡袍在窗前回眸一笑，Ken更送上的鮮花，認真閃盲人。

而Hillary今午（21日）出席美容活動，吸引大批龍友到場拍照。談到生日獲男友洪卓立悉心安排，她冧爆表示：「好蝦碌就真，因為我做完嘢趕到酒店，發現佢仲喺度布置緊，不過以佢嘅性格，很咁樣做都令到我好感動，於是我咪幫手囉，都未試過自己生日自己布置！」問到男友是否首次為她慶生，Hillary笑答：「又唔係，未一齊都試過慶祝。（咁男友嗰晚仲有乜驚喜畀你？）佢book咗間法國餐廳，真係好貴，買單接近5位數字。」

對於洪卓立表示已見家長，Hillary說：「我屋企人都讚佢有禮貌，同埋佢好識得投其所好，好似佢唔係好好杯中物，但知道我屋企人鍾意飲，都會上網研究，然後買畀佢。（好識行外父政策喎。）又唔係嘅，佢對我啲朋友都好好。」

對於洪卓立表示日後希望旅行結婚， Hillary坦言：「咁我都鍾意旅行結婚，尤其係我哋都鍾意日本，同埋食嘢，不過做吓嘢先啦。（佢話儲緊老婆本喎。）我都儲緊錢養自己，不過佢能夠為咗自己，以及我哋嘅將來，我都好開心。」談到未來工作，Hillary表示剛剛電影試鏡成功，希望進運成為演員。