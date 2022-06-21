東冲有料到：泰國的麥記熱潮

Amarin Plaza商場的麥當勞泰國一號店將暫時關閉，為作紀念最近推出了紀念版T-shirt，當堂掀起了換領熱潮。（胡慧冲提供）

如果你曾經跟旅行團前往曼谷旅遊的話，一定不會忘記於曼谷四面神旁邊的Amarin Plaza商場。

商場門口有一間麥當勞，店前更有一個雙手合十的麥當勞叔叔擺設。通常旅行團的巴士會於這裏落車方便大家前去拜四面神。

不說不知，該店原來係泰國首間開設的麥當勞，已有37年歷史。由於Amarin Plaza商場將於6月30日起關閉作需時約一至兩年的全面裝修，令這間麥當勞泰國一號店要暫時關閉。為了紀念這間富歷史性的店舖，有關方面最近推出了紀念版T-shirt，只需於店內購買食物滿THB200（約HK$44）便可免費獲得一件。

T-shirt只分男裝及女裝，全部Free Size沒分大中細碼，推出後群情洶湧，不少泰國人忽然成為麥當勞粉絲，於店內點餐甚至要排隊！不少人得到T-shirt後都即時穿上並影相打卡，但可惜的是可能有其他考慮因素，T-shirt上只印有巨無霸50周年，並沒有跟該店舖有關的字句。但有紀念品總比沒有的好，對於容易滿足的泰國人不需額外付錢便可得一件紀念版T-shirt已經十分開心。

據聞部分居泰港人都有興趣去換領一件，畢竟該分店盛載了當年大家到泰國必定會順道搵麥當勞叔叔影相的回憶。

胡慧冲