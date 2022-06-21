黃妍自認超硬頸　講明死都唔肯拍咀戲

唱作歌手黃妍（Cath）推新作《世界以痛吻我而我歌唱》唱着自己的心聲，她自嘲骨子裏是超硬頸的人。她說：「你細聽啲歌詞，其實呢首歌係發脾氣，一個極度硬頸嘅人，可能最終係接受，但過程中唔會好乖逆來順受。」一向外表文青、斯斯文文的她表示同事經常會笑她條頸是鐵造，好多事她都不會輕易妥協。

Cath承認自我要求極高，自己會把尺也定得好高，她笑說：「最近佢哋挑戰我啲衫嘅底線，我話我真係搞唔掂，覺得好唔自在，啲衫有危險，一定會黐晒膠紙，但我都覺得好奇怪咁，但公司同事同形象指導、妝頭企晒同一邊，我係處於弱勢，跟住我要屈服，個個都話有幾低呀，化妝師話以前嗰啲落到肚臍，你呢啲濕濕碎。」

假設拍MV或拍戲有親熱咀戲，她怎樣應付？她坦白說：「如果攬住我覺得OK，但咀戲我抗拒呀，我做唔到，冇呢個能力去做，依家呢個狀態一定唔得，無端端叫我咀第二個，我梗係咀唔到，好奇怪好尷尬。」情況就像去年一個演出，公司要她跳舞，但她根本手腳不協條又欠柔軟度，她自知應付不來：「要一路跳住唱，我知條氣順唔到咪兩樣都做唔到，呢個係能力上嘅問題。」

她深明在演藝圈要突圍而出是很難，但她堅持不搞任何花邊新聞，她說：「我都感謝公司畀我堅持齋做音樂嘅嘢，我明確知道自己要以作品去打動人，想用作品令人認識我，期望係我嘅作品令大家欣賞我，或者喜歡我，所以我會落好多功夫喺嗰度。」她坦言接受了自己不會做到第一，她說：「如果你將把尺放喺人哋度，你個壓力係大好多，但當你知做唔到第一，把尺反而放喺自己度，雖然都有壓力會辛苦，因為我要求自己好高，但會容易啲調節，亦慶幸公司同我同步，唔會好急進。」

服裝:Charlotte Ng Studio

Hair:Alex So@The Attic