基斯伊雲斯自爆愛演「霹靂火」　樂意回歸《神奇4俠》

美國男星基斯伊雲斯（Chris Evans）未做「美國隊長」之前曾拍過另一部超級英雄片《神奇4俠》（The Fantastic Four），在片中他飾演「霹靂火」。不過2007年續集《銀魔現身》由於票房及口碑未如理想，最終無緣開拍第3集。及後電影公司將《神》重啟，並找來另一男星Michael B. Jordan代替基斯飾演「霹靂火」，結果票房口碑被續集更差！正當大家以為《神》將永遠埋在海底之際，近日基斯卻「放風」表示非常樂意再演「霹靂火」！

基斯近日宣傳動畫《光年正傳》（Lightyear）而接受訪問，他坦言自己一直非常喜愛「霹靂火」一角，自己並不抗拒重演這個角色，只是一直沒有人跟他談及這件事。更指回歸演「霹靂火」比演「美國隊長」更易，不過亦表示由於《神奇4俠》是接近20年前的作品，如今他的年紀亦不再年輕，未必夠體力再演該角色，但他表明非常樂意再次接演。據有電影網站指基斯願意再演《神》，但他的團隊「獅子開大口」向迪士尼要求1億美元（約7.84億港元）片酬。除了基斯有望回歸之外，迪士尼更有意邀請女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）再演《神》中的「隱形女俠」一角。