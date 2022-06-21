細佬同爸爸唔似樣！陳凱琳懶理林作百萬驗DNA挑機　風騷晒玉背

前港姐陳凱琳（Grace）同龍鳳胎細佬日前Derek趁住父親節晒出同爸爸嘅合照，由於Derek嘅膚色比起爸爸深色好多，加上佢本身就好似混血兒嘅外貌，被指同爸爸唔太似樣，引起網民熱議！「抽水王」林作唔放過呢個「抽水」機會，揚言願意用100萬向Derek發出挑戰，話要幫佢哋驗DNA，睇吓佢哋係咪兩父子喎！佢於社交網留言：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung發出挑戰：畀你一條毛畀我。同埋你老竇一條毛。如果DNA比照證實你哋係父子，我畀100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都畀100萬你。冇他，純粹之前嗰個Derek畀咗我一百萬零用錢冇碇使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」對於林作嘅挑戰，Grace一家人當然懶得理，佢就繼續專注做KOL，喺社交網晒去做美背嘅照片，盡騷白滿玉背派福利，之前仲去埋食大餐，完全冇受林作影響囉！

對於被Grace一家當「透明」，林作今日（21日）再留言死撐指自己嘅質疑冇錯：「不回應沒問題，低調沒問題。不承認沒問題。但係事實就係事實，不容亂講。馬拉人Malay並非此容貌。戶外活動我做好多，唔見我咁嘅樣。加拿大食物食到中國人變南亞人樣？！咁我夠喺英國食到我變鬼佬啦！確實唔關我事，但係我見到謬論就不能提出我的質疑嗎？困擾了我9年了！而這傷害得到他們家人嗎？事實就是等於傷害？大家在現實中都是活得像隻鴕鳥嗎？即使唔係親生，請問有咩問題？咁樣佢哋家人關係就要變差嗎？點解領養就唔值得一樣當仔咁愛？都咁多年了，知就一早知，唔知依家可以知，有咩分別？人家係加拿大人，比起你哋班守舊華人思想要開通好多倍的，懂嗎？我依家有攻擊Derek嗎？我認為佢超型啵！」

其實Grace嘅母親陳劉惠嫺（Connie）亦曾於受訪時，提到對於女兒Grace與兒子Derek樣子被指似印度人，佢話：「其實Grace同Derek龍鳳胎出世嗰陣，係非常白淨！」佢仲拆解3個原因可能令兩姊弟樣子突變：「但突然喺14、15歲嘅時候眼大咗、臉尖咗，阿仔鬚根多咗，可能我嘅媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細路又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多賀爾蒙啦！」