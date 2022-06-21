玩味茶飲　連潮流教主都摻一腳

早年香港從台灣引入珍珠奶茶茶飲店起，坊間的茶飲店可謂五花八門，愈來愈多巴絲打都喜歡上特色茶，最近就有茶飲店推新口味，仲搵嚟街頭潮流教主藤原浩合作出玩味特調，此外，仲有本土茶飲品牌顛覆傳統口味，帶來天然發酵氣泡茶，新鮮感十足！

黑色味力

緊貼潮流的巴絲打對藤原浩這名字絕不陌生，他的名字猶如等同於街頭潮流。最近藤原浩及旗下設計單位FRAGMENT就與人氣茶飲品牌喜茶跨界合作，於即日起至7月31日推出藤原浩期間限定特別款黑色特調、聯乘包裝設計及隨行杯、藝術杯等限量周邊商品，大玩「黑色」趣味，更貫徹茶飲店的「喜一下，靈感來了」的理念。全新飲料「酷黑莓桑特調」以品牌人氣的莓莓系列為創作基礎，以手剝桑葚果肉混合新鮮士多啤梨肉，以藤原浩親自設計的飲品杯、杯套、紙袋、保溫袋來盛載，黑VS紅，對比強烈，玩味十足！此外，更有聯乘推出的「茶渣靈感隨行杯套裝」和「茶渣靈感多功能藝術杯套裝」，前者杯身為啞光黑色，外層採用可降解茶渣熱壓工藝塑造成型，加上流體線條勾畫中式意味，簡約型格。後者則是藤原浩取自中國神話典故中的「子母相扣，內有乾坤」為靈感，創作出其首款中式茶具，內有黑陶三弦紋杯及波波杯容器；兩款套裝將於7月3日於茶飲店推出。

香港製造

近年傳統茶界中要數最人氣、最具話題的非氣泡茶莫屬，而香港本土茶飲品牌Mount T-House亦來趁熱鬧，最近將傳統茶味的原汁原味推陳出新，加上由細菌和酵母的共生體天然發酵的氣泡，帶來3款全新冰爽暢快的茶飲，分別是有機印度大吉嶺紅菌茶、有機中國普洱紅菌茶及有機中國紅菌茶。當中的有機印度大吉嶺紅菌茶就用上印度大吉嶺茶葉作基底，富滿滿清新獨特的花香果氣，發酵後口感順滑，且帶點清爽酸甜滋味。而有機中國普洱紅菌茶則用上中國雲南最優質的有機普洱茶葉，手工製作及分層發酵以保持正宗最原始的木香與煙熏香風味。至於有機中國紅菌茶，是3款中發酵程度最高的茶，益生菌含量非常多，也是品牌原創的一款紅茶菌氣泡茶。3款茶飲均是Made in Hong Kong，有機、無麩質、純素及無人工添加劑，近來喜歡氣泡茶的巴絲打大可一試！