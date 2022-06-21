本日日本：夏日船河　穿浴衣暢遊東京灣

曾是香港著名地標之一的珍寶海鮮舫，敵不過時代巨輪黯然落幕，「世界上最大的海上食府」更因風浪而最終長眠海底。想重拾出海用餐的樂趣，到日本旅遊時不妨參加當地的海上旅程，其中最具話題性的首推因疫情而停辦了三年、於今年7月1日至9月11日重新登場的「東京灣納涼船」，乘客可登上6,000噸級的大型客船Salvia Maru暢遊東京灣，欣賞無敵夜景兼享用美食，每逢夏季船上更是浴衣女生的熱門集合地呢！

------------------------

東京：必穿浴衣 地標美景

早於1950年登場的東京灣納涼船，多年來都很受當地人及旅客歡迎，於2010年更創下乘船人數達12萬的紀錄。納涼船的一大特色是指定日子穿浴衣可享票價優惠，而登船位置附近亦貼心地設有租借浴衣等服務，令浴衣幾乎成為所有乘客的Dress Code，讓人感受到濃濃的夏日風情！歷時約2小時的航程，起終點為竹芝客船Terminal，沿途會看到有燈光點綴的東京鐵塔、彩虹大橋、台場及羽田機場等地標，當中又以駛經彩虹大橋時最令乘客興奮，大家都爭相到甲板拍照留念。除了賞景，船上亦提供享負盛名的「浴衣舞」等多種歌舞表演。假如想大吃大喝的話，不妨選擇包飲品放題及晚餐的計劃，亦可另外付費享用攤檔食物。船票每位¥1,500（約HK$90），周一至周四穿浴衣上船每位減¥500（約HK$30）。

------------------------

小樽：歎酒欣賞 古老倉庫

提起北海道小樽市地標，沿岸古老倉庫林立的小樽運河應會率先浮現腦海吧。當地酒店「OMO5小樽by星野Resort」將由7月1日至8月31日推出一日一組的「小樽運河啤酒航遊」供住客參加，每次可2至10名參觀，賣點係乘客坐上於1973年製造的小船沿着運河慢駛，觀賞兩旁倉庫及煤氣燈風景，感受箇中懷舊氛圍。與此同時船上提供小樽啤酒、北海道麥酒釀造株式會社及Otaru Winery Beer三款品牌的手工啤酒各一，並提供包括小樽名物鯡魚等炮製的小食盒，其鮮味及鹹味與啤酒十分合襯，吹着微風享用實在寫意之極。意猶未盡的話，酒店的公共空間OMO基地將會有OMO Ranger介紹周邊有水準的酒吧及可品嘗啤酒的地方，例如可參觀釀酒酒桶兼暢飲一番的「小樽倉庫No.1」。航遊收費每組¥15,400起（約HK$924）。

------------------------

橫濱：吃法國菜 送你浴衣

穿浴衣遊船河可算係日本夏天的指定動作，但沒有浴衣的旅客卻難以感受！橫濱著名觀光船Marine Rouge與浴衣租借公司橫濱Haikara Kimono館合作，於7月2日至9月25日期間逢周六、日舉辦的「穿上浴衣的晚餐航遊」，除了讓你遊船河兼享法國菜晚餐外，更送你整套浴衣！女士們可從100多款浴衣中選擇心水款式，由簡約到華麗圖案都有，適合不同年紀，男士則有約10款選擇。登船前先到店舖挑選，並有專人幫你換上浴衣，步行數分鐘即到達上船的紅磚倉庫碼頭，客船環繞橫濱港行駛，日落與夜景都盡收眼底，提供的法國菜晚餐包括新鮮鱸魚或西冷牛扒等菜式，在美景下享用精緻晚餐，確是賞心樂事。每位收費¥19,800（約HK$1,188）。