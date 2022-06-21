新派電競補品　提升戰力！

打機要勝人一籌，除咗眼明手快，耳機、屏幕、滑鼠等「補品」都好重要，最近這些配件都有新品推出，每一件都可提升戰鬥力！

降延遲降噪耳機

黑鯊近期好積極，繼黑鯊5電競手機後，緊接推出鳳鳴真無線藍牙耳機。賣點是機身細細卻配有12mm動態驅動單元，並內建Qualcomm QCC3056音效晶片，帶來24bit 96kHz取樣率的高音質，相較傳統48kHz提升了一倍。支援藍牙5.2技術及apt-X adaptive音頻解碼技術，配合黑鯊手機使用時延遲只有85ms，保證打機聲畫同步。另外它亦跟隨潮流設有主動降噪功能，降噪達40db，並提供輕度、均衡、深度、自適應調節、抗風等多種降噪模式，讓機迷因應不同場合而切換。

4K高刷新顯示器

Philips全新Momentum 5000系列顯示器專為打機而設，提供27吋的27M1F5800及32吋的32M1N5800A兩個型號，兩款皆配備3,840 x 2,160IPS超高清解像度，並提供SmartImage HDR技術及144Hz超高刷新率，前者提供更亮麗的白色及更深沉的黑色，呈現更多畫面細節; 後者減少畫面延遲，帶來更流暢的打機體驗。兩款顯示器同樣擁有2組HDMI 2.1和2組DisplayPort 1.4，傳輸頻寬達48Gbps，有效消除延遲、卡頓及畫面撕裂狀況。

超耐用電競滑鼠

Steelseries Aerox 9 Wireless是首個為MMO和MOBA遊戲度身訂造的無線電競滑鼠，重量僅89g，提供12個可編程按鍵，其NextGen Golden Micro IP54按鍵經計算可達8,000 萬次點擊，較其他電競滑鼠耐用度3倍。此外它相當長氣，毋須線纜連接亦提供180小時持久電量，並具有快速充電功能，電量耗盡後，只需充電15分鐘即可享逾40個小時電量。