患尿道炎絕不建議整形

Q：我三十多歲，在這三年內得了十幾次尿道炎，一次較嚴重更同時患上膀胱炎，尿道炎差不多隔月便發生，非常痛苦。看醫生說是性交有細菌走入尿道（但我已有兩個月沒過性生活，它還是發生），也驗出是大腸桿菌，每次求診都是給藥物，我也有吃婦科健康補充劑。近日，我找到一個聲稱是終極方案就是開刀，由於要離港做手術便先在網上諮詢，診斷說是尿道與陰道位置先天相距太近，可將尿道與陰道距離拉遠和縫針定形，請問這種手術會有後遺症嗎？還有其他方法嗎？

楊小姐

Ａ：絕不建議你冒風險進行這種下陰整形手術，一來手術不擔保停止感染，二來術後可引起嚴重後遺症。

女性的生理結構，尿道口接近陰道口，尿道只長約一吋，性行為摩擦的確較容易將細菌帶入尿道以至膀胱，微生物任意游走，陰道也同樣易受感染。尿道炎的主要徵狀是尿道灼熱赤痛、頻尿、急迫排尿或有血尿。

然而，細菌必定是來自陰道嗎？答案是不一定。尿道炎及膀胱炎是有機會由肛門的細菌而引起的。以你的情況為例，化驗出的致病源是大腸桿菌。大腸桿菌從哪裏來呢？陰道中常見有酵母菌或念珠菌繁殖，是沒有大腸桿菌的，大腸桿菌是從肛門而來。大腸桿菌從肛門口跑到尿道，常發生路徑有二：（一）性行為中，對方的性器官揩擦到肛門口，細菌伺機走向陰道口和尿道口，引起感染；（二）如廁後清潔不妥當，把大腸桿菌往前推向尿道。

若然感染源根本不是陰道帶菌，整形手術既未能解決問題，造成不必要的痛苦，更會導致後遺症。例如，手術縫針留了疤痕，易增生肉芽和使肌肉缺乏彈性，引發長期性交疼痛，也會導致自然分娩困難而需要切開陰道口讓嬰兒通過。

當前的解決方法包括每次性交前清洗下體及肛門位置，若感染重複地於性交後發生，應和性伴侶一起接受治療，避免交叉感染。若停止了性行為仍持續復發，則反映是日常衞生問題，特別需要注意上洗手間後的揩抹手勢，不要抹向陰道口和尿道口，並應額外使用如廁專用的消毒濕巾。攝取足夠水分，確保排出足夠的尿量去沖洗掉黏附在尿道的細菌，進食乳酪製品可有助尿道抗菌。性交後馬上小解可幫助減低感染。尿道炎的煎熬確實令身心痛苦，必須提醒，手術風險高，也不保證一了百了，千萬不要輕率進行。

李偉儀