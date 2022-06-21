鄭嘉穎唔Enjoy同陳靜拍激情戲：比想像中難！

鄭嘉穎與陳靜（Dada）主演的新片《焚身》將於6月30日上映，片中嘉穎飾演的醫生與太太朱晨麗和5歲兒子原本生活平淡幸福，但因嘉穎一次醉酒斷片一夜情搭上Dada，自此被Dada瘋狂愛上，嘉穎講到角色表示：「相信很多男人心態都會很複雜，一來又內疚又想斷尾，但這個一夜情的女人又突然在自己面前出現，當中定會有很多掙扎。」

少有演出如此激情戲份的嘉穎，特意拍攝前與Dada、導演劉偉恒詳細討論，他說：「我覺得其實女仔演這類角色都會有尷尬或不敢太放，但我覺得Dada真的很專業，亦多謝她很信任我，我們也很滿意拍攝出來的效果。」嘉穎直言拍這類親密戲一點也不好受：「拍攝比想像中難，我當時是希望盡快拍完，可能有人說你發達啦可以拍這類戲，其實一點也不Enjoy，還要幾十人望着你拍這場戲，其實是比較慌張或緊張多於一切，只希望做好一點，根本不會有時間再想其他事。」

在預告片中顯得相當進擊的Dada，除色誘嘉穎更入侵其對方家庭，情慾場面尺度更相當大膽，Dada直言多年沒有拍過這麼激情的戲份。對於拍攝誘惑激情戲，她也透露正式Roll機前要飲酒壯膽：「嘉穎很有風度，他很多時都會為我先想，再預先和我去傾談和夾如何演出，這讓我很有安全感。拍攝這類激情戲，最重要是男演員能給我信心，讓我有安全感覺，所以我很感激嘉穎。」