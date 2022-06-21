勇猛闖賊竇　高潮冇得抖

做人千祈唔好高估自己嘅實力，否則分分鐘闖禍搞到自己一身蟻，就好似日本AV界女搜查官系列嘅女主角咁，雖然佢身手了得，但係亦難以一個打十個，最後畀對方捉埋，更淪為洩慾工具，真係陰功！

慘被洗腦

喺OPPAI出品嘅《巨乳搜査官審問追擊活塞》中，蜜美杏呢位身手不凡嘅女搜查官為咗追查近期經常有女仔被洗腦嘅案件，便隻身潛入壞人嘅大本營搜查，點知失守被對方擒獲。對方為咗查問杏妹到底知道幾多情報，於是進行「快感逼供」，動用大量情趣玩具搞到佢飽受快感衝擊，不過杏妹即使被搞到潮吹亂噴，依然好口硬，最後班壞人只好將佢洗腦，令佢變成只識得追求床上快感嘅慾女。

教出叛徒

喺Ideapocket推出嘅《貴族絕對王牌女調查員》入面，加美杏奈有最強女搜查官之稱，最近對後輩瑠衣進行地獄式訓練，希望佢有朝一日可以成為自己嘅接班人。有一日，瑠衣突然失蹤，杏奈查探到佢被誘拐集團綁架，於是隻身前往營救，就係咁中晒計，原來瑠衣對杏奈嘅地獄式訓練相當不忿，於是向壞人投誠再設計圈套。杏奈唔單止傷心，最慘就係被班壞人日夜百般玩弄，都唔知幾時先可以逃出生天！

難以匹敵

片廠AVS Collector's推出嘅《悲慘的精英藥物調查員》，講述女搜查官若宮葉月最近收到好多關於同袍失蹤嘅案件，喺盛怒之下瘋狂追查，後來畀佢發現一個叫做黑獅子會嘅組織懷疑同事件有關，於是潛入組織嘅巢穴，可惜對方人多勢眾，無論阿妹幾揪得亦難以匹敵，結果連自己都衰埋，更加被壞人用盡各種情趣玩具搞到花容失色，更被對方喺床上圍攻，真係陰功喇！

簡評

本仙一向都好鍾意睇日本AV界嘅女搜查官系列，因為有故事性又出動各種道具，場面又緊張刺激，真係充滿電影感，好似今日為大家介紹嘅絕對係佳作，當中本仙最鍾意蜜美杏主演嘅《巨乳搜査官審問追擊活塞》，一來杏妹靚女又身材激凸，着上性感嘅黑色搜查官服真係好誘人，二來班男優真係毫不留情咁玩弄，搞到美杏潮吹大作，令作品激情四射！