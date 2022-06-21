張天賦首吊威慘變「戚袋袋」　與姜濤緋聞女友有感情線

「樂壇新人王」MC張天賦、凌文龍、李靜儀、郭奕芯，聯同一眾新人包括姜濤緋聞女友黃曦誼、陳紫萱、陳伊霖及方泳琳等，日前為劉翁導演、黃永峰監製的電影《夜校》開工，劇情講述眾人在天台對付反派肥腸（徐浩昌），之後MC從三樓吊威吔的場口，相當矚目驚心。

人生首次吊威吔的MC坦言一吊難忘，他說：「我要由3樓跳落去，雖然做足安全措施，但我好冇安全感，感覺好似要跌，但又被拉住咁，而有個神秘三角區域就箍得好辛苦，透唔到氣咁，但其實係幾好玩。」

MC開工近一星期，他表示最大感受是缺乏睡眠時間，更成功解鎖隨時入睡的技能，對於自己表現，他說：「我比自己評價幾好，因為套戲係幾瘋狂，容許我蝦碌同爆肚。」他又稱獲粉絲送來涼茶及甜品為他應援以作支持，他笑言：「我個人比較難搞，好鍾意喺片場搗亂，周圍搞啲道具，啲涼茶正好畀工作人員下火。」

而跟MC有感情線的黃曦誼表示有場要打MC的戲，但練習時卻誤打化妝師，令她大感不好意思。至於凌文龍就有歌舞戲，他說由於天氣炎熱加上戲服厚，拍到手套滴水兼底褲濕透。在戲中飾演凌文龍女友的陳紫萱自爆：「其實本身套戲我冇份演出，我只係做幕後走唔同崗位，但導演叫我試吓做幕前，加插咗個角色畀我。」

戲中女子組個個都要喪跑，方泳琳自認跑得快：「有一日係我同伊霖一齊跑，我好似訓練咗佢一日咁，第二日係5個女仔一齊跑，我哋兩個跑得最快，導演都忍唔住話你哋唔使衝一百米咁，跑慢啲，架攝影相同其他人都跟唔切。」而伊霖在拍攝中渡過19歲生日，年輕到讓凌文龍嫉妒:「凌文龍同我初次見面，佢問我係咪19歲嗰個，話竟然仲有十幾歲嘅人，真係想殺咗你，哈哈﹗」

另外，郭奕芯則飾演化學老師，跟凌文龍也有感情線，李靜儀聞言大表羨慕說:「我冇感情線，我入行10年仲留位個營幕初吻，最想獻畀孔劉。」她指最難忘是在戲中要全程穿上高跟鞋拍戲及跑步，開玩笑指懷疑導演想訓練她們成為短跑高手，希望拍畢後能獲贊助按腳療程以慰勞她們。