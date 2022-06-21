韓國DJ Miu　派犯規福利照

韓國有唔少魅力超標嘅網紅，佢哋嘅特徵都係樣靚身材正，同時又唔介意喺網上分享犯規級嘅火辣福利照，其中就有呢位現今喺網紅界人氣超強嘅DJ Miu。

童顏巨乳

自從韓流影響全球後，唔少男士都見識到韓國女神嘅魅力，亦造就唔少人氣網紅，好似DJ Miu就係其中之一。原名叫元美鈴嘅佢，絕對係童顏巨乳嘅代表，皆因佢今年已經30歲，仍散發出青春魅力，肌膚嫩白又充滿彈性，同時心口擁有一對令男士興奮嘅34D車頭燈，實在令人愛不釋手。

事實上，佢的確係駐顏有方，如果有留意佢喺社交平台分享嘅福利相，將近照同舊照比較一下，會發現佢嘅樣貌一直都係Keep住咁靚，身材更係索到啪啪聲。可能有人會話，相片經過修圖啫，用咗美顏濾鏡之後，「阿豬媽」都可以變成美少女。其實佢除咗係網紅之外，亦一直喺夜場從事DJ工作，唔少見過佢真身嘅客人，都讚佢真係保養得相當好，身材亦玲瓏浮凸，仲話擁有如此火辣身材，如果收收埋埋真係嘥晒，梗係要喺社交平台分享福利照益街坊啦！

收歛性感

的而且確，DJ Miu分享嘅照片照絕對稱得上「福利」，事關佢經常穿着比堅尼自拍，性感度滿分，就算着熱褲，都會將褲邊攝高，露出渾圓美股對住鏡頭嚟個大特寫，真係睇到人流晒鼻血！此外，佢之所以獲得男士熱愛，仲有另一個原因，就係佢坦率嘅個性，一啲都唔介意公開自己嘅秘密，好似佢曾透露喺一次嘅夜場DJ演出費獲得1千萬韓圜，如果將啲錢拎晒嚟買鞋嘅話，相信可以堆成一座山。

不過人生總會遇到逆境，而DJ Miu亦唔例外，早前佢原有嘅過百萬粉絲IG帳號被封，雖然新帳號仍有近30萬粉絲，但無可否認係一個重大嘅打擊，故此佢新帳號嘅福利照性感度收歛咗唔少。唔通佢唔再行性感？正所謂有危就有機，佢隨即喺收費會員平台Fantrie開設頻道，實行性感度不減地分享火辣照，同時不忘吸金，認真叻女！

Profile

出生地：韓國

身高：166cm

三圍：34D-24-34

雖然家陣DJ Miu派發嘅福利照性感度收歛咗，但相對其他唔少網紅嚟講，仍然火辣度高，繼續展露白滑車頭燈及渾圓美股，甫士亦相當撩人，足以令男士睇到心跳加速。