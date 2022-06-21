鄧智偉佛山開騷　林峯驚喜現身

音樂才子鄧智偉近年已轉戰內地，向來真材實料的他，除了為內地歌手及劇集作曲外，自己亦有推出新歌，成為真正「唱作人」。10年前他於香港舉行「鄧智偉作品平行回憶演唱會」，多位曾唱過他歌的好兄弟林峯、吳卓羲、黃宗澤等都有助陣演出，如今10年後，他再次「出擊」，日前於佛山舉行「平行回憶2022」演唱會，當日全場爆滿，歌迷反應相當熱烈，而現時身在內地、準備為內地綜藝節目《披荊斬棘》錄影的好兄弟林峯驚喜現身，空降現場。

鄧智偉多年來為林峯作了多首作品，包括《愛在記憶中找你》、《CHOK》、《愛不疚》、《幼稚園》等，而早前林峯重返樂壇，更力邀其「御用作曲人」鄧智偉為他作了《幼稚園》續集《幼稚未完》，今次佛山演唱會中，二人就合唱了此曲，將10年前二人同台的畫面重現樂迷眼前，場面相當感動。鄧智偉亦自己唱了曾為容祖兒及莫文蔚作的歌曲《連續劇》、《續集》、《呼吸有害》等。當日好友梁競徽都有現身，更有上台一起合唱，大搞氣氛。鄧智偉接受東網訪問時說：「今次絕對係一個完美復刻，我當然係非常開心，因為真係好耐冇同佢一齊同台演出。」而之後鄧智偉會於繼續於深圳、南寧、珠海、成都和北京作巡迴演唱呢。