【是日通勝】

農曆五月廿四

壬寅年 丙午月 丙午日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、解除

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、18、24、46

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：健康運偏弱，要好好控制情緒，動怒會傷身。

金牛座：財運不算差，但投資要審慎，不宜輕舉妄動。

雙子座：謀事要按部就班，勿高估自己的辦事能力。

巨蟹座：可能有意外進帳，但不能強求，要見好就收。

獅子座：運勢不過不失，只要不跟人比較就沒有煩惱。

處女座：愛情運上升，有暗戀對象者勿錯過表白良機。

天秤座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

天蠍座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

人馬座：多留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

山羊座：好人有好報，即使被霉運纏擾也可大事化小。

水瓶座：幸運指數排第一，生活稱心如意，逢凶化吉。

雙魚座：有冒險心態，謹記理財要審慎，勿貪小便宜。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）鼠 財運差

鼠：是日沖煞，財運一般，需注意收支平衡。

牛：反應遲鈍，易鑽牛角尖，要避免得罪人。

虎：鴻運當頭，做事得心應手，煩惱可清空。

兔：金錢運欠佳，要小心理財，控制購物欲。

龍：工作順利，獲上司賞識，收穫比預期多。

蛇：桃花運上升，單身者易遇上不錯的對象。

馬：身邊小人多，易招惹是非，需謹慎行事。

羊：人緣佳，適合聯誼會友，有助增進感情。

猴：社交活躍，話頭醒尾，能博取別人好感。

雞：待人友善，處理意見分歧時能平心靜氣。

狗：好運降臨，人氣超旺，事業更上一層樓。

豬：能力突出，做事效率高，有利求職跳槽。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

狗：情感豐富 忠誠可靠

狗是人類最親密的夥伴，中國人馴養狗隻至少已有七千至八千年，自古以來，狗除有祭祀、狩獵、守衞等用途，狗血也有辟邪之效。

中國自秦漢時代已有國君喜愛養狗，滿族一向視狗為狩獵及引路的最佳夥伴，及後流傳清太祖努爾哈赤曾得到「義犬救駕」，滿人對狗更為尊崇。清朝雍正愛狗成癡，飼養多頭狗隻，還下旨製造各種狗籠、狗窩及狗衣。慈禧太后在宮內飼養逾千頭北京犬，狗隻不但每月有俸祿可領，更使用金玉打造的澡盆洗澡。

說到狗隻受人類愛戴，不得不提狗隻與人類換壽的故事。傳說天地初開，萬物的壽命並沒有限制，後來摩梭族的天神阿巴多決定要給萬物設定壽命，並在新舊年交替的午夜高喊歲數年限。可惜摩梭族的人類祖先因貪睡而沒有守歲，天神喊至六十歲時，狗及時回應，於是狗隻得到六十歲壽命。天神一直喊到十三歲時，摩梭族的祖先才睡醒回應，因此人類只獲得十三年的壽命。人們覺得壽命太短，向天神求情。天神指除非有動物願意和人類交換壽命，人類幾經乞求，只有狗隻願意和人類交換。自此摩梭族對狗隻非常尊敬，每年正月初一，更會為年滿十三歲的孩童舉行成人禮，象徵新生命的開始。