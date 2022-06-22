遠離心血管危機　血管一通全身輕鬆

【營業資訊】「心血管」問題屬香港3大健康殺手之一，死亡率高達30%。踏入40歲，如出現手腳麻痹，容易心悸、胸悶、頭痛頭暈？您可能有心血管危機，隨時影響終身健康！

健康殺手 突發血管危機

血管會隨年紀增長及不良生活習慣而老化，變得缺乏彈性，加上高糖丶高脂飲食，造成血管垃圾積聚、血流不暢，導致三高丶心悸、胸痛、手腳麻痹，預防突發性心血管危機出現，您需要【日本．血管通】，維持血管暢通，全身輕鬆！

日本科研突破 血管暢通の救星

10分鐘 溶解血管廢物

日本人以健康長壽健康聞名，原因是經常食用傳統食品納豆，納豆中的酵素，能有效維持血管暢通。【日本．血管通】以北海道專利低溫提取技術，於5種納豆酵素中，提煉出對溶解血管廢物最有效的特殊酵素—納豆桿菌勝肽酵素F（Bacillopeptidase F），實驗證明，短短10分鐘即開始溶解人工血管廢物，1小時後，大部分更已被溶解，暢通血管功效比一般納豆素高100倍，被譽為「新一代血管清道夫」。

獨有「通血管」配方 極速暢通

100%日本製造的【日本．血管通】，獨有3大「通血管」成分，包括高純度專利納豆激酶，幫您高效溶解血管廢物，降低血液黏度。配合專利米糠發酵精華及紅麴精華，加強清脂降醇，改善三高。3大天然成分，幫您快速改善血管不暢帶來的不適，全面清走血管垃圾，回復血管暢通，為您的保護心血管健康！

【日本．血管通】

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