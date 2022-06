於漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(The Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)飾演「尚氣」的33歲加拿大華裔男星劉思慕,向來對感情生活三緘其口,不過他上周末被拍到與參演電視劇《Senior Year》的24歲美國混血女星Jade Bender於荷里活一間著名餐廳撐枱腳吃晚餐,傳出緋聞!

劉思慕穿上藍色長袖衫配牛仔褲,Jade則以白色低胸露背露腰背心配牛仔褲示人,流露性感。兩人步出餐廳後,登上同一架汽車離開。劉思慕與Jade曾於2019年舉行的《第19屆Unforgettable晚會》同場,估計是當時認識對方。

劉思慕上年於買樓真人騷《Selling Sunset》其中一集亮相,亦一度與40歲女主持Chrishell Stause傳出緋聞,但她今年2月澄清兩人只是朋友。