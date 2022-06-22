「婚」享無盡愛 婚嫁金器之選　六福珠寶囍愛系列推介

【特約報道】一生人一次的大日子，又怎少得了寓意福氣滿滿的婚嫁金飾？六福珠寶推出多款以花和龍鳳為主題的黃金首飾套裝，方便新娘子搭配各種類型的中式禮服，金光閃閃去迎接大日子。每款「囍」愛嫁囍結婚金飾都融合了幸福美滿的祝福，令不同喜好的新娘子在婚禮上都盡顯高貴喜慶！

晚裝或新潮裙褂之選：玫瑰囍禮

設計師以流暢的線條將尊貴的黃金勾勒出栩栩如生、錯落有致的玫瑰，花瓣立體分明，華麗而唯美，以熱烈的盛放姿態，描摹幸福的模樣，為喜歡新潮設計的新娘子加添時尚魅力。

傳統中式裙褂之選：龍鳳佳緣

金龍翱翔，鳳舞九天，見證良緣喜結。設計師以絢爛的黃金勾勒出層疊雲海，融入輕盈的流蘇設計，盡釋靈動的質感，高貴而喜慶，適合配襯傳統中式裙褂。

長輩送禮之選：金豬牌和龍鳳鐲

俏皮可愛、飽滿立體的黃金豬牌，萌動意趣，喜氣盈盈，分別備有九隻及十隻金豬款式，寓意長長久久，十全十美的美好祝願。龍鳳有着美好吉祥寓意，騰飛的龍與翩舞的鳳生動雕刻於鐲身，雍容雅致，讓新娘子舉手投足間盡顯奢華尊貴，是長輩送禮的最佳之選。