李佳芯拍綜藝忙過拍劇　馮盈盈再做《好聲好戲》

藝人李佳芯（Ali）、馮盈盈及阮兆祥等晚上（21日）為無綫節目《好聲好戲》進行錄影，Ali表示近來雖未有拍劇，但其實工作未停過，她説：「我係一個停唔到落嚟嘅人，呢段時間除咗做黎諾懿嘉賓，又做洪永城嘉賓，同埋一直有讀關於情緒上嘅課程，我發覺身邊好多人都有情緒困擾，做我哋呢行好容易畀工作、生活同屋企影響情緒。」她表示希望能學以致用，將來能幫助自己及身邊人，又指除演藝事業外，讀書亦是她想繼續鑽研的事情。

談到今次於節目中參與配音環節，她透露配音曾令她有過陰影：「十幾年前天生哥（龍天生）搵過我配幾場戲，當時係配熊黛林，係搶婚戲要嗌到聲嘶力竭，覺得好難、好氣餒，又成日NG，覺得自己做得唔好。」坦言很想趁今次機會學好配音的她，被問到會否擔心被批評時説：「都唔係第一日做呢行，企得喺度就預咗畀人話，我情願大家講真説話，我都想進步。」問她何時再拍劇？她指自己很被動，等待公司安排，又指近期正執導拍攝關於腦退化的短片，希望今年內完成，令更多人認識腦退化。

至於上輯作為參賽者的馮盈盈，今輯以主持身份參與節目，坦言當參賽者時壓力較大，她説：「今次做主持輕鬆好多，上次做參賽者我永遠活喺自己世界度，不停掛住練習。」她表示今次雖然輕鬆了不少，但作為主持仍有一定負擔：「同祥師兄要負責晒成個流程，多咗嘢記，仲要負責同啲參賽者打氣、鼓勵、減壓，分享自己心得，責任重大。」問到現時作為多個綜藝節目主持的她，有否定下目標成為「最佳節目主持」？她説：「絕對冇諗過，之前《後生仔傾吓偈》攞過『最佳綜藝節目獎』，但我只係其中一個主持啫，至於個人嚟講就冇諗過向『最佳主持獎』進發，始終知道自己仲爭好多，不過近排多咗機會去練習同學習，仲有好遠。」她還打趣説要向阮兆祥拜師，學習搞爛Gag。