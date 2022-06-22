譚俊彥到吉隆坡獲支持　品嘗肉骨茶購手信

藝人譚俊彥（Shaun）、崔建邦、周志康、《聲夢傳奇》何晉樂、文凱婷近日到吉隆坡出席「TVB馬來西亞嶄新業務戰略 新聞發布會」，期間無綫公布將會擴大在當地的策略性合作範疇，計劃於在馬來西亞本地娛樂市場大展拳腳，為觀眾打造更多本地節目，打造全新娛樂新世代。大會更邀請無綫總經理陳樹鴻等與藝人一齊主持「啟動儀式」，寓意業務蒸蒸日上。

隨後崔建邦與藝人玩遊戲並分享此行的所見所聞及工作近況，「視帝」譚俊彥得獎後首度踏足當地，對於當地觀眾的愛戴及支持他非常高興及感恩！Shaun此行除了品嘗了地道美食肉骨茶外，亦不忘選購手信予家人，因為他早前離開港近6個月到內地拍劇，坦言非常掛念太太及小朋友。而此行他更肩負重任，出任《聲夢傳奇2（馬來西亞）》的表演嘉賓及評判，坦言對音樂、唱歌甚感興趣，閒時也會拿起結他唱歌自娛，首次擔任音樂節目評判的他覺得極具挑戰性，會落足眼力去發掘明日之星。

「聲夢」的何晉樂及文凱婷近期則參與香港《聲夢傳奇2》的拍攝工作，今次是他們首次出埠表演，感覺十分新鮮。他分享參加《聲夢》比賽時的緊張心情，但認為只要每次在台上用心去演繹每一首歌，那就無悔了。文凱婷則認為在台上對自己要有充足信心，這樣表演時就能收放自如。