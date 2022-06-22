潮跟GD與鞋牌　走進花潮！

最近各大品牌不約而同推出花卉為主題運動鞋，其中Puma的最新聯乘作，便透過花卉元素向墨西哥女權藝術家Frida Kahlo致敬。ASICS更與澳洲潮店Up There玩起聯乘，以澳日兩地標誌性花卉作主題，打造全新的Up There x ASICS GT-II跑鞋。而韓流代表G-Dragon近日亦疑似在社交平台曝光其主理品牌PEACEMINUSONE與Nike聯乘打造的Kwondo 1及Air Force 1新配色，從照片可見兩款話題作均注入Floral元素，看來今個夏日鞋界真的是百花盛放！

GD曝光花鞋

提起花，又怎可不提潮流教主G-Dragon？喜愛小雛菊的他過往經常將這種小白花融入自家品牌PEACEMINUSONE的潮物中。例如去年與Nike合作推出的全白色Kwondo 1，鞋踭便有小雛菊圖案。來到今年，雙方再傳合作消息，而這款由GD親自設計的Kwondo 1，亦迎來新配色。據球鞋情報網站曝光的消息，今回新作換上全新「Panda」配色，設計上呼應主題，採用黑白色調配置，包括鞋頭翼紋花鞋頭、Swoosh Logo、可掀式外露鞋舌、鞋踭貼片、鞋帶孔眼片、中底與內裡等位置皆改以黑色呈現。加上鞋踭的雛菊刺圖案，極具標誌性風格，連GD自己都情不自禁着上腳，為時尚雜誌拍攝造型照。

曝光「Panda」配色後，GD又在社交平台公開另一款Air Force 1「Flower Road」。此鞋款其實早於2017年已亮相，由韓國設計師 Fakesickness操刀設計，僅限量推出兩雙，據悉目前只有GD和TOP擁有。設計上採用優質皮革構成鞋面，搭配大量花卉圖樣，遍布鞋身、鞋舌、鞋跟多個位置，充滿藝術美感。雖然未來會否有機會公開發售仍未可知，但粉絲們不妨斷續關注。

以花致敬

全新Puma x Frida Kahlo春夏系列，是特別為了致敬女權藝術家Frida Kahlo而設，全系列以燦爛繽紛的花卉為設計主題。當中的Puma Run XX NITRO by Frida Kahlo跑鞋更以專屬女性的Run XX氮氣跑鞋為原型，順應女性足型採用更窄鞋後踭設計，搭配低腳背鞋面與足弓弧曲鞋床，以及寬楦設計鞋頭，給予前掌更大活動空間。此外，鞋底更採用耐用、輕量和緩震的NITRO泡沫中底，搭配鞋面上的主題花紋的RUNGUIDE支撐導軌，能引導走路或跑步動作時，足部不偏離鞋底中心區域，增加長距離跑步的穩定性。

糅合澳日花卉元素

聯乘鞋款Up There x ASICS GT-II結合雙方品牌所在地的標誌性花卉為主題，粉紅色紮染網布代表Up There起源地澳洲維多利亞州的澳石楠（Pink Heath），而鞋身灰色絨面及鼠尾草綠鞋踭內裡則代表ASICS品牌起源地日本兵庫縣的縣花野路菊（Japanese Chrysanthemum）。將兩地獨特的花束元素結合在一起，形成時尚清新的元祖級代表鞋款。前後掌位置的GEL緩震膠吸震力強，能有效緩解走路與運動帶來的疲勞，最適合配襯日系穿搭，舒適塑造自然風格。