《ET外星人》40周年　夏里遜福神秘客串為乜最後冇見影？

最近環球電影公司宣布荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的經典之作《E.T. 外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）將於今夏在北美的艾瑪氏（IMAX）巨幕戲院重映，而適逢今年是影片上映的40周年紀念，有外國傳媒就爆出影片鮮為人知的秘密，原來當年荷里活巨星夏里遜福（Harrison Ford）亦有份客串該片，但可惜最終被史匹堡全部刪走！

史匹堡開拍《E.T.》之時正值他執導的《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark）熱映中，而當年已憑兩集《星球大戰》（Star Wars）紅到發紫的夏里遜福正是《奪》片中的男主角。史匹堡邀請福伯在《E.T.》中客串飾演小主角Elliott的校長，他在校長室內被校長譴責放走實驗室的所有青蛙。史匹堡及後曾解釋因片長的關係而將夏里遜的整場戲刪走，而另一原因是套戲大部分都是由兒童的視點，除了Elliott的母親Mary之外，都沒有真正見到成年人的面孔。他說：「那場戲影唔到夏里遜面部，只聽到佢把聲同個身。」雖然福伯最終未能在片中出現，但在片中飾演Elliott的小演員亨利湯馬士（Henry Thomas）都好興奮可以見到「鍾斯博士」（即夏里遜在《奪》的角色）。亨利後期在訪問中說道：「當我同史匹堡首次見面時，我第一句就同佢講我好鍾意《奪寶奇兵》，而我個英雄就係夏里遜福。我見到夏里遜仲興奮過我見到史匹堡！」

《E.T.》又關MJ事？！

《E.T.》紅戲之餘，隻電影「有聲書」（Audio Book）亦深受歡迎！當年環球旗下的MCA唱片公司邀請到金牌監製昆西鍾斯（Quincy Jones）為Audio Book擔任監製兼配樂，並找來好拍檔當紅的美國樂壇天王巨星米高積遜（Michael Jackson，MJ）為大碟主唱及兼任旁白。MJ更特別與E.T.合影宣傳照，MJ因而與E.T.產生感情。他後來提及那次經歷：「佢（E.T.）好真，真到我同佢傾偈。我離開時都有鍚佢一啖。第2日，我仲好掛住佢。」雖然MJ對E.T.產生感情，但就令MCA同MJ的唱片公司Epic Records因推出問題而對簿公堂反晒面！據知當時Epic與MCA早已「約法三章」，其中一個條件就是《E.T.》「有聲書」必定要在1982年聖誕節推出，但最終MCA「偷步」提前大碟於11月15日推出，與MJ大碟《Thriller》「撞期」推出。結果Epic Records即入稟告MCA違約，最終成功令「有聲書」在《Thriller》推出後才面世。而MJ更憑《E.T.》「有聲書」勇奪《格林美音樂獎》兒童組別最佳錄音獎。