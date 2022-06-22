【#娛樂Hashtag】Patrick Sir大爆老婆唔係佢杯茶？！

藝人林溥來（Patrick Sir）近排除了忙於主持的工作外，還接拍了多部電視劇，再加上親力親為照顧一歲多的囝囝，真是忙個不停。今次Patrick Sir亮相六福珠寶特約：《#娛樂Hashtag》，接受主播俞詠文訪問，大談忙碌人生：「我真係唔可以停，唔係我會覺得自己好廢！」

談及他和太太關宛珊定情的節目《勁食日本一》，去到今年已經是10周年紀念，Patrick Sir就大爆當年對太太的感覺：「當時講真對佢完全冇feel，好似冇乜水平咁，後來先知太太好慢熱，唔鍾意同陌生人傾偈，識落覺得佢為人又純品，所以就追求佢囉！」

而提到當年水中求婚的浪漫史，Patrick Sir笑言並非預早設計的：「求婚當日喺墨爾本，佢突然話想去沙灘，咁隻戒指放得喺邊呢？咪放喺泳褲入面囉！喺海中都好驚唔見，所以我㩒到好實㗎！」

現在由二人世界變成一家三口，身為補習天王的Patrick Sir，對住囝囝Preemo，會是一個怪獸家長嗎？想知即刻收睇《娛樂Hashtag》啦！

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服裝：Harrison Wong

場地：神燈海鮮酒家