元天屯大停電︱On仔身陷黑暗以為打仗　Ian急慰問Fans

中電電纜橋尋日（21日）因大火至倒塌，導致元朗、天水圍及屯門大規模停電，可謂史無前例。唔自大批市民深受停電影響，就連組合C AllStar成員陳健安（On仔）都「深受其害」，因斷電、斷網絡、斷Wifi，收唔到外界消息嘅佢，尋晚一度陷入恐慌！

On仔通網絡後即急急更新社交網，至接近午夜上載短片名為「停電無網絡的一小時」，原來事發時他剛跑完步準備回家：「冇晒電連想打999都打唔到。返到屋企點着晒啲蠟燭，同埋充電月亮燈及露營燈。冇晒燈啲星星好光，但好危險，因為連紅綠燈都冇晒，交通亂七八糟。經過安老院又好擔心，因為有啲老人家要靠電子儀器保命。冇電，好似世界大亂，以為打仗。」佢又指自己跑完步要沖凍水涼，但冇法吹頭，連飲水都成問題：「屋企只用電子水機，冇電開唔到機飲水。仲有盒奶，雪櫃冇電，要快啲飲晒啲奶，否則會變。」佢曾考慮去媽媽家借宿，不過好快家中電力已恢復。

元朗、天水圍及屯門區大停電，唔少屋苑、商場、醫院冇電力供應，網上見有粉絲拎出為偶像應援嘅燈牌作照明，一向錫Fans嘅組合MIRROR成員Ian（陳卓賢），亦發文慰問，叫粉絲要小心啲，夠晒窩心。