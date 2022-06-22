【簡潔生活學】收納師不是魔術師

收納師沒有魔法，不會把物品變走，而是協助及陪伴屋主清理及解決收納上的問題。 （網上圖片）

收納師經常遇到大大小小的問題，當中令人不知「好嬲定好笑」，應該是很多案主以為收納團隊懂得變「魔術」，拍拍手就能變走全屋雜物、揮一揮衣袖就可令物品整整齊齊放進櫃裏，從此一勞永逸。

我們當然不懂魔法，而是實實在在付出腦力與體力。首先進行每一個收納個案，我們會要求屋主提供相片及影片作初步了解，之後安排家訪，和戶主溝通好，了解家庭成員的生活習慣、再講解整理收納的程序，當中包括估算所需時間，基本上，上門收納都不是一、兩小時可以完成。另外，亦需要屋主在現場協助，因為在清理物品時，都會由屋主作最終決定。

在前半部分大多很順利，但到實際行動時，跟屋主或家人一起作分類和斷捨離時，通常都出現變卦，本來要捨棄或捐贈的物件，都不願割捨，甚至想統統都留低。

要知道，整理收納就是要學會捨棄不需之物、選擇留下有需要的，並且學習有系統地擺放用品等等，但如果屋主或家人都不願斷捨離、不肯學習收納、不花時間去維持，即使真的有神仙相助，變走物品，最終也會打回原形。

況且收納師都只是個普通人，協助完成斷捨離、教導收納技巧後，最終都要屋主或一家人同心協力、持之以恒去維持居所整潔，這樣才是最實際。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM 媽·潮·物專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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