一「樓」設計　邁向綠色未來

未來世界充滿變數,唯一可以肯定的,環境污染、糧食短缺、極端氣候等問題仍是人類必須克服的挑戰。有見及此,不少建築師均絞盡腦汁,希望以創意結合科技,為解決上述問題提供一「樓」方案。像早前舉行的「2022 Skyscraper Competition」,就帶來了多項前衞的建築設計,讓我們有機會窺探未來世界的發展方向。

農業生態中心——「New Spring : Agro-ecological Skyscraper」

由奧地利人Michał Spólnik與波蘭人Marcin Kitala構思的「New Spring : Agro-ecological Skyscraper」,可說是一幢農業生態中心,旨在緩解全球糧食危機而設計,靈感來自跟復活節有淵源的棕櫚葉,其形態又像一支生氣勃勃的麥穗,寓意重生的想法明顯不過。大樓以木為建構材料,易於組裝和拆卸,當中可分為不同的模塊,每個模塊有特定的生物群,內有不同的土壤、微生物、植物、小動物和生態環境,換言之,它會把在自然環境中不能共存的植物聚集在一起,以化解氣候變化對農業生產所帶來的限制。另外,這些模塊還隱藏了實驗室、數據中心、倉庫、高科技堆肥機、種子和植物庫,以及一些生活空間如廚房、圖書館等等,方便人類進行研究、交流等活動。

草本產業球——「Skyscraper Injects New Life To Tiankeng」

由多個巨型球體組成的「Skyscraper Injects New Life To Tiankeng」,是多位中國設計師因應雲南天坑的獨特地理環境而設計,希望為當地居民帶來生活上的便利。考慮到天坑一帶的氣候與生態條件,很適合培植不同草藥,因此這些球體會被打造成草本產業鏈,各有不同的功能,令研究、生產、加工、分銷等程序變得更流暢。球體之間以桁架支撐和串聯,使建築主體「懸浮」在天坑內,形成分散的建築布局,從而減少對天坑的生態環境造成太大的破壞。

土地保護膜——「OASIS-Æ2030 : Desertification Restoration Protective Membrane」

出自台灣建築系大學生的設計,旨在緩解荒漠化及土地退化問題,它除了為土地蓋上一層保護膜外,又於中央控制塔設置Atmospheric Water Generator和雨水回收室,再把儲水從頂部的控制室平均分配到土地上,並因應當時氣候條件作出變化,達到最佳的修護效果。

巨型空氣淨化器——「Air Purification Skyscraper」

日益嚴重的空氣污染漸漸成為人類的無形殺手,為了減少PM2.5的產生,中國設計師Zelun Wang、Shengwu Fan與Manqian Lin構思了一座「Air Purification Skyscraper」,並計劃設置於車輛流量最密集的交通路口,以吸收和過濾汽車排出的廢氣。操作原理是以空氣淨化裝置配合一個垂直綠化的封閉系統,利用溫差把廢氣從底部吸入,淨化後再從頂部排出。另外,大樓會以清潔燃料發電,頂層更設有花園,為城市提供休閒觀光的空間。

二氧化碳轉換塔——「The City Chloroplast : A Skyscrapers That Absorbs CO₂ And Converts It Into Starch」

碳排放問題是各國關注的環保議題,這座由多位中國設計師合力構思的高塔,受上年中國科研團隊提出的一項以二氧化碳人工合成為澱粉之研究所啟發,試圖以一幢建築一併解決糧食危機與碳排放問題。大樓的設計分成不同部分,以完成二氧化碳收集、運輸、儲存,並實現澱粉生產的過程,所需的能源則來自屋頂的太陽能電池板,貫徹環保原則。