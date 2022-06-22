日本時令海產野菜　精製夏日風和食新滋味

和食可以說是不少人喜歡美食之一，有日本餐廳就引入夏日時令食材炮製出全新菜牌，為喜歡日菜的巴絲打帶來新鮮感之餘，還可以盡嘗日本各地好滋味。

高質食材

日本人喜歡不時不食，源自日本殿堂級權八居酒屋香港分店也趁日本青森縣到千葉縣再到宮城縣的時令高質食材，於即日起於晚市帶來「權八和風夏日祭」，用上多種魚鮮海產，好似青森縣愛女魚、鹿兒島鰹魚、北海道目張魚、富山縣鮫鰈魚、三重縣鮑魚和長崎縣榮螺等，炮製出青森縣愛女魚番茄沙律、鹿兒島鰹魚新玉葱沙律、炭燒長崎縣榮螺等。另外，料理長更選用完熟宮崎杧果、沖繩菠蘿和長野藍莓等炮製出宮崎縣杧果蟹肉大蝦米紙卷、沖繩黑糖菠蘿和自家製長野縣藍莓慕絲甜點等。夏天熱辣辣，自然來點消暑美食，料理長用上沖繩涼瓜炮製成沖繩涼瓜天婦羅，清甜回甘又能清熱解毒；此外，還有兩款全新冷麵，包括香檸雪梨茗荷冷蕎麥麵和松葉蟹野菜冷蕎麥麵伴胡麻汁，冷蕎麥麵軟韌適中，透心涼之餘亦夠飽肚。

西洋套餐

早前於歷史地標茂蘿街開業、集3種獨特日式餐飲主題於一身的Maison Meiji，內有日式喫茶咖啡室、可以享受黑膠唱片優美以及暢飲燒酒的摩登日式酒吧Kuromaru、日本料理餐廳的主用餐區。餐廳剛推出全新晚市套餐，用上日本當地時令食材入饌，包括伊勢海老、吞拿魚、廣島蠔、北海道牡丹蝦、北海道喜知次、鹿兒島A5和牛等，炮製出多款前菜和主菜。晚餐有兩個價目，可分別品嘗2個或3個前菜及1個主菜，另隨餐更有有意粉或飯及甜品，一次過就可以飽盡別具風味的西日美食。