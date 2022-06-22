陳家樂訂婚覓愛巢　衛詩雅幫手搵樓好帶挈

藝人衛詩雅自家網上節目《衛食攻略》向來深受歡迎，最近她孖住好拍檔陳家樂到紅磡一帶搵食，順道參觀當區一個新盤《必嘉坊·曦匯》。剛宣布訂婚的陳家樂在片中表示現正尋覓新居，知道衛詩雅經常到訪不同地區拍片又喜歡四圍睇樓，相信對方一定有好介紹。家樂希望新居位於交通方便，鄰近美食區，最重要是有個靚會所和泳池及帶點外國感覺。

衛詩雅隨即推薦紅磡區好住，她指該區有不同種類的餐廳，又鄰近港鐵紅磡站、黃埔站及何文田站，加上現時東鐵線已經接駁到會展站及金鐘站，可為家樂省下不少油費及停車場租金。衛詩雅表示至少省下數千元，叫家樂請她食飯，家樂聞言隨即拉開話題。

訪問期間，衛詩雅還大爆對方：「好鍾意跟住我搬，我住邊你住邊！」着他若叫外賣時可「叫埋我嗰份，等我落嚟食你話幾好呢？」之後衛詩雅更充當領隊，帶家樂到不同餐廳搵食。她說︰「我住過紅磡一、兩年，呢度餐廳好多，食物水準唔得嘅話係冇得留低！轉手轉得好快！」

家樂對衛詩雅的推薦大感滿意，她亦不忙發揮慳家本色，再次呼籲家樂置業之後，每次叫外賣也可以預埋她，及不要忘記請她飲入伙酒。