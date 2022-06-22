阿Sa飛車跳海似玩極限運動　被劉青雲嫌低能冇偈傾

英皇電影《神探大戰》，由韋家輝執導、劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）、林峯、陳家樂等合演，李若彤特別演出，電影備受各方注目，現終敲定7月21日於香港上映，戲迷自然渴望得知有關電影的更多內情，要揭開的第一個謎是，《神探大戰》與2007年劉青雲主演的電影《神探》有無一個延續性的關係？韋家輝導演解說：「其實完全無關係，《神探》是斯文、內斂一點的戲，較多內心描寫，比較文藝；《神探大戰》試圖用動作包裝故事，內裏的人物線完全無關連，甚至『神探』所指的意思也不同，2007年的《神探》有雙重意義，講述青雲是一個很棒的神探，同時又是一個『神神哋』的神探；但《神探大戰》的『神探』則代表了一班在香港社會內，做了一些非法行為，再以私刑去跟進一些懸案，將一些人殺掉的一群人的代號。」

自TVB神劇《大時代》首播30年來，韋家輝與劉青雲已成經典夢幻組合，在編寫《神探大戰》劇本時，韋導演腦海中早已認定，劉青雲是男主角的第一人選：「眾所周知，青雲是一個非常出色的演員，我好喜歡和他的合作方法，就是他好信任我、我亦好信任他，開工第一日，我們都不會完全知道整部戲的走向，會給予空間試做，看看角色的演變會是怎麼樣，由當日方展博開始，到往後許多電影角色，直至今次《神探大戰》，都是一樣！」憶述當日韋導演的邀約，青雲直率回應：「他說，想拍一個關於《神探大戰》的故事，問我拍不拍？想不想與他合作？我答『想』，就是這樣！」十多年未有合作，青雲覺得，韋導演今次要炮製不一樣風格的全新作品：「他要拍一部之前沒有試過的類型電影，就是一部好重型的動作電影，相對他最擅長的劇情片，今次要上山下海、爆炸飛車，這個題材落在他手上，又會有另一種嶄新看法！」

青雲與阿Sa先後合作《戀上你的床》等電影，這次於新片重聚，阿Sa坦言感覺大有不同：「之前跟青雲合作的都是喜劇，與今次非常不同。以前可能自己比較年輕，跟青雲的話題不算太多，可能他覺得我低低能能。但今次整套戲非常緊湊，基本上每場也很緊張，不是飛車就是跌落樓，不是跌落樓又要跳海，全部也是像玩極限運動似的，所以感覺變了大家一起共患難似的！跟青雲合作很舒服。他給了我很多鼓勵，每一場大家都溝通得很清楚才會拍攝，因為有很多危險性的動作在內。」戲中的另一位男主角林峯，飾演阿Sa的丈夫，阿Sa透露：「跟阿峯比較熟，在拍這部戲之前，才剛與他拍完一部4個月的電視劇，所以基本上跟他的戲很快便能完成，因為大家也很清楚彼此的工作模式；他當然很有魅力，青雲則是薑愈老愈辣，當然不是說他老，而是他有很多演出經驗，而且他真的可以千變萬化，每一個鏡頭也有不同變化的演繹，所以我必須要很集中去接招！」

林峯亦非常認同，阿Sa是自己演藝事業的一個好拍檔，林峯說：「跟她認識太久，一埋位就自然有默契，因為大家也很了解對方，但今次對我們來說是很大的挑戰，首先我第一次嘗試這種角色，真的很期待，等了很多年，加上有阿Sa，再加上有青雲，我很慶幸可以有這樣的對手！」青雲是不少演員希望合作的對象，林峯也不例外：「未開拍前，青雲哥已經不停『袋嘢』給我，因為自己首次嘗試呢種角色，內心好興奮，但多多少少都好緊張，而且我又未跟韋導演合作過，不知道他的拍攝手法，或他對演員如何掌握角色的要求，但青雲跟我說：『不用想太多，總之導演說甚麼，你照著做就可以！』到正式開工遇到韋導演，他是一個很溫和的人，非常有親和力，所以很快已經可以專注在角色之上！」