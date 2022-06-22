193自爆擇偶條件睇身材　郭奕芯超Open大談性經驗

男團ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯以及譚凱倫今日（22日）於九龍灣拍攝ViuTv節目《晚吹-戀講嘢》。193指節目內容愈講愈咸，他說：「真係要控制番個尺度，唔想變咗《啪啪Partner》，好似今朝咁，拍嘅尺度都有啲大，3位女主持都講得幾鹹濕。」193指節目其中一位主持鄭伊琪今日未有現身，就是衰講鹹濕嘢，他說：「因為佢講得太Over，所以唔畀佢嚟。」

而問到193在女生面前大講鹹濕話題可會尷尬，郭奕芯即搶住答：「可能佢好興奮呢。」193則笑言:「同佢哋無畫面、無遐想，其他靚女都可能會制控唔住。」郭奕芯則反擊：「你又話唔愛靚女。」193則澄清：「我無話唔愛靚女，只係話我鍾意嘅女仔，唔一定係靚女，唔好屈我，我主要睇心靈同內在美，唔睇外表但睇身材，哈哈。」節目如此敢言，問主持們會否講述自己的性經驗？郭奕芯表示：「會，好似今朝拍呢集，都比較破格同鹹濕，講歡樂高潮嘅嘢，呢個節目愈嚟愈多元化，唔會為鹹濕而鹹濕。」

至於193則沒有郭奕芯般開放，他說：「我不嬲都無話自己敢言，只係鍾意鬧人同埋潑婦罵街，不過，偶像唔講呢啲嘢，屎都唔可以屙。（會唔會請ERROR班兄弟上節目？）唔會，都係請啲素人、KOL，如果請藝人嘅話，節目都應該摺得！」