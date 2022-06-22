鄺星宇拍MV狂踩13小時　最難忘搞到全身濕晒

樂壇實力派新人、有「翻版胡鴻鈞」之稱的鄺星宇（Alex ）推出第3首派台單曲《明年新人不是我》，他解說：「最初聽到這首歌，感覺已經好傷感，就好像一個人靜靜地在沙灘看日出的感覺，填詞人林寶依着這份感覺去寫，歌曲講一個男生收到前度的結婚喜訊，情人結婚了，新郎卻不是我，但由此學識要放手，其實不止放在愛情，在生活上也可以，每一天，每一年都要當作新開始，要學習向前望。」

MV除有Alex演出，另外邀來了吳智杰（Joseph）及咖喱（Kelly）擔任男女主角。Alex說：「今次對我都算一個挑戰，因為MV有故事性，所以拍攝前都做咗好多準備功夫又揾咗老師上堂教我如何去投入角色，雖然拍攝時間較長，由下午五時拍到翌晨六點，但因自己好專注，故一點不累，一拍完回家睡了兩小時，又再去開工。」

說到拍攝最難忘，Alex笑道：「今次在堅尼地城一間很靚的餐廳取景，不過樓上是民居，晚上10時後餐廳就要關冷氣，免機器聲會嘈到住客，而自己今次服裝較隆重，要穿上3件衫，所以都拍到全身汗濕，幸而我不算怕熱，亦好感謝一班工作人員捱住熱完成這個好靚的MV。」 Alex並說拍攝時本來落大雨，大家都好擔心拍不到日出，幸而臨天光前便停雨，順利完成很美麗的日出畫面，故幾辛苦都值得。