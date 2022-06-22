林作呃Like揚言有料爆！鄭嘉穎：佢咩目的好清楚

藝人陳凱琳（Grace）與龍鳳胎弟弟Derek的外表跟父母南轅北轍，經常引起網民熱話，尤其近日Derek於社交網上載與陳父合照後竟軒然大波，「抽水王」林作出100萬叫Derek去驗DNA。雖然隨即被粉絲鬧爆，林作依然死撐，更揚言「有重大消息即將公布」，不過今日（22日）整個下午都只聞樓梯響。

身為陳凱琳老公的鄭嘉穎今晚出席主演電影《焚身》首映禮。談到林作抽水一事，他笑答：「冇破壞我哋心情，當事人（指Grace兩姐弟）同屋企人心情好正常。（大家姐Joyce話100萬驗DNA太少喇。）呢啲好個人觀感。（林作話要向佢阿媽籌旗喎。）本人覺得佢嘅目的係點，大家都應該好清楚，唔回應就係最好嘅回應，再問我一百次都係咁答，如果唔係答完又繼續，何必呢？（總之唔理佢？）都係唔回應喇。（佢無風起浪？）大家自然有自己嘅觀感，都係嗰句，事件對我哋冇影響！」

當被問到如何與Grace慶祝生日，嘉穎答：「我哋每年都去同一間餐廳食飯，已經7年喇，希望繼續秉承呢樣二人世界嘅傳統。（送乜禮物俾太太？）未買喎，我唔係浪漫嘅人，同佢都好實際，平時見到啱對方嘅嘢就會買囉。（趁生日再追B？）唔使等生日先呀？咁咪一年先得一次開心？（生多個？）你問我老婆啦。」由於要湊仔關係，Grace今晚未有陪老公出席首映，但嘉穎透露稍後會陪她入場欣賞，談到與陳靜的親熱戲，會否擔心太太呷醋，嘉穎謂：「唔好畀個窿我踩，咁我喺佢隔離，可以撳住佢嘅。」