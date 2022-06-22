孖家姐林愷鈴姊弟檔拍廣告　林卓毅返港做幕前暑期工

龔慈恩一對子女林愷鈴與林卓毅首度合拍廣告，身在英國讀書的卓毅，跟在香港的愷鈴「隔空」宣傳，不忘越洋晒姊弟情，高大靚仔貌似韓星金秀賢的卓毅，準備7月放暑假回港，考慮做幕前「暑期工」滋味；吳若希胞弟吳梓楓今年滿18歲合資格領取消費券，爆家姐早代他計劃好如何「善用」1萬元；至於出名是超級慳妹的游嘉欣近日突然「轉性」，打破慳囊掃護膚品因為不想成日做「黑臉」。

圈中多位「1822」新生代藝人和星二代包括林愷鈴與弟弟林卓毅、吳梓楓和游嘉欣，早前化身精明消費新生代的星級代表，與BoC Pay吉祥物拍攝宣傳照，宣傳消費券轉會或滿18歲首次登記BoC Pay 領消費券的「升級」優惠。當中22歲的林愷鈴（Ashley）與18歲胞弟林卓毅（Addison）首度「姊弟檔」合作，Ashley平日消費很貼地，近月忙於考試及拍劇的她，但幾忙也覺得不能令肚皮受罪，她說：「有時等開工或轉地點時，時間唔多我都會爭取時間吃個快餐，買杯咖啡和食件蛋糕。」Addison現身在英國讀法律系，準備暑假返港領取第二階段消費券，即請媽咪食飯，認真孝順仔，他自嫌不似韓星，或有機會一嘗做幕前暑期工，由於家姐Ashley正忙於拍劇，他說：「我會買定西餅及咖啡去探家姐班，感謝劇組對家姐的照顧，為劇組加油打氣。」

吳梓楓大爆家姐吳若希瞄準他的消費券，他笑說：「我是『被計劃』，家姐講笑話已代我計劃好，就是要補祝她食生日飯，她話30歲是『大壽』要大肆慶祝，還要買玩具送給姨甥仔女，家姐說我是細舅父，要與她們分享。」他透露原本想考完DSE後，買遊戲機賞勵自己，但格價後又不捨得，笑言：「希望家姐可以成全我小小的願望。」至於慳妹游嘉欣，慳錢儲錢技倆出神入化，曾自爆7招慳錢法，成功儲得6位數字「姑婆本」，平時花錢都會用盡優惠，不過下月要拍新劇，知道有不少外景，為了不想曬黑，會狂掃防曬護膚品和面膜。