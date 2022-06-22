親自監督錄音　古巨基自認被Edan自彈自唱感動

歌手古巨基今日（22號）正式推出其《I Really Love To Sing》合唱專輯第一炮，跟人氣組合MIRROR成員呂爵安（Edan）合作打頭陣合唱《飄流教室》。MV女主角由女神柏安妮的17歲女兒、新進女演員許恩怡（Natalie）擔任。

基仔奪得「叱咤樂壇我最喜愛男歌手大獎」後，曾在台上說金曲「我真係好鍾意唱歌…」，他表示新歌企劃源自這句話：「真情流露的一句說話，亦都係心底話。」又指已幾年沒推出唱片，這個新Project以「我真係好鍾意唱歌」為題是覺得音樂市場即使比以前辛苦，但仍然有很多很努力的歌手和音樂人繼續唱、繼續為夢想而努力，他又說：「我自己亦係其中之一，所以呢個Project就咁樣命名。今次邀請咗唔同曲風嘅新進歌手一齊去完成，係一個全合唱嘅專案。」

至於邀請Edan合作的原因，基仔謂：「《飄流教室》當年冇被成為主打，所以喺今次度，想搵一個心儀嘅人去同我一齊唱呢隻歌。今次嘅新編曲係好Classy，配古典鋼琴咁。上次睇MIRROR個Show，Edan Solo嗰Part，鋼琴自彈自唱令我好深刻，所以我就覺得係非Edan莫屬。」

Edan亦受寵若驚，表示：「真係好開心，從來冇諗過，當初好記得經理人花姐同我講『喂！古生話想搵你合唱喎，你肯唔肯呀？』嘩！梗係好啦！未試過同大前輩合作，同埋我細個都有聽古Sir嘅歌，覺得呢件事係好神奇。」他自言錄音期間學到好多嘢:「古Sir每一次都會嚟監製我嘅錄音，畀咗好多指導我，舒文監製都係，所以令到我對唱歌多咗好多諗法。同埋古Sir真係好貼心，我問佢啲乜佢都好樂意去教我、幫我，好多謝佢。」

而基仔在回憶在錄音室時的點滴，對Edna讚不絕口，他說：「我記得佢話知道自己唱歌未必係最好，所以只要有其他唔同嘅機會，佢一定會好願意同埋畀心機去試！係一個好謙虛、好勤力嘅藝人。喺錄音過程裏面，我發現Edan喺假音上係好好，擁有把好靚、好滑溜嘅假音。」

至於MV其中一幕，是講述Edan跟心儀的Natalie去基仔於CD舖所舉行的新碟簽名會，Edan笑說：「今次感受到『前夫』嘅感覺，即係陪個女仔嚟見自己嘅偶像。」而基仔則飾演歌手，一踏進CD舖時，頓感回憶番晒嚟：「見到啲海報、自己啲碟，就諗起好耐冇做簽名會！好懷念。」基仔覺得MV很有穿越感，講述2012年《告別我的戀人們》推出時，所以特別重整當年的髮型，連身上的褸亦是當年宣傳穿着過：「我仲着得落！即係冇肥到！哈哈。」

基仔又分享到達拍攝現場前的一件小趣事：「因為穿越關係，出呢隻碟嘅時候我係未結婚嘅，頭先一落車嘅時候，古太同我講『喂！你除咗隻戒指佢先啦！你嗰陣時未結婚㗎。』咁我就除咗啦。」