洪永城勇闖門薩學會　考IQ拉低水平

藝人洪永城主持的新節目《香港25個第一》將香港多個至叻的No.1呈現，包括交通運輸、基建、大自然行山徑、搭棚、IQ、長壽等，成為香港的驕傲。在節目中，他拜訪門薩學會，原來智商必須達到140才能夠進入該學會，他笑言：「我自己做咗個考試，結果我拉低咗大家水平。」他又訪問圈中長青樹今年90歲的胡楓（修哥），由修哥分享養生之道，修哥經常相約友人聚會，原來也是養生的一種，不過疫情下沒法外出，令他感到納悶，洪永城稱：「我有問佢後生時係咪好多女朋友，佢話冇，所以點解佢會咁長命啦！（你學修哥戒色養生？）我唔知佢意思係咪戒色，不過咁長命係有原因。」

另外，香港龍虎武師也是第一，他在訪問武指林迪安時，更做了一日武師，他說：「龍虎武師都係第一位，我做咗一日武師，做替身畀人打，冇諗過做替身嘅感覺，又冇諗過拉威吔嘅辛苦，真係一仆一䟿。」平日拍戲擺甫士好像很簡單，但背後武指其實花了不少工夫。洪永城提到香港的夜景也是第一，他學做霓虹光管時，想炮製一個「老婆我愛你」的霓虹光管送老婆。

早前他同時為《香港25個第一》和J2的《呢鋪開乜：開腦》開工，日做12小時，笑言兩個月內，追回疫情失去的兩年，完成手頭工作後，他便與陳展鵬、吳若希等到寧波和北京拍攝劇集《香港人在北京》，會逗留3個多月，首次挑戰21日隔離生活，已準備多套電影、劇本、書和運動儀器等，希望在酒店完成隔離後，以最fit狀態示人。問到是否最驚囡囡唔認得他時，他直言：「一定驚，老婆都驚我唔喺度點算，冇咗我一對手幫忙湊女係差啲。」講笑也擔心兩大長老外母和他媽媽會寵壞女兒。他稱以前出埠工作，一有空檔便回港，但疫情下開工，他稱3個月是自己的底線：「希望出埠時間短啲，就可以多啲時間見老婆和女，（想唔想一家三口拍真人騷？）都好，不過老婆都好忙，唔知有冇時間一齊玩。」

服裝:Harvey Nichols

髮型:Junchoy @ BHC Peninsuia